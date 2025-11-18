서진형(오른쪽) 광운대 부동산법무학과 교수와 강경훈 동국대 경영학과 교수.

최근 정부가 부동산 대출은 강하게 조이고, 주식시장 규제는 완화하는 ‘투트랙 정책’을 동시에 추진하고 있다. 집을 살 때 빌릴 수 있는 돈은 크게 줄이면서, 다른 한편에서는 코리아 디스카운트 해소·기업가치 제고·자본시장 육성을 목표로 국내 주식 투자 확대를 속도감 있게 추진하는 모습이다.

이에 따라 시장에서는 “정부 정책의 방향이 서로 엇갈려 부동산·대출·증시 사이에서 예상치 못한 풍선효과가 나타날 수 있다”는 우려가 나온다.

세계비즈앤스포츠월드는 18일 서진형 광운대 부동산법무학과 교수와 강경훈 동국대 경영학과 교수에게 현재 정책 기조의 문제점과 시장이 안고 있는 위험 요인, 향후 필요한 대응책 등에 대해 들어봤다.

먼저 서 교수는 정책 간 출동하는 풍선효과 우려를 제기했다. 그는 “부동산 대출을 죄면 돈이 필요한 사람들은 다른 대출로 이동할 수밖에 없어 신용대출·카드론·비금융권 대출이 증가하는 부작용이 생긴다”고 말했다.

증시 활성화 과정에서 유동성 주도 상승이 거품으로 이어질 수 있다는 위험도 짚었다. 서 교수는 “주가는 기업가치 상승으로 오르는 것이 정상인데 유동성으로 주가를 밀어 올리고 정부가 이를 정당화하면 거품 붕괴 위험이 커진다”며 “정부도 이를 모를 리 없지만 정책의 속도와 방향이 앞서가는 인상이 있다”고 진단했다.

서 교수는 정부의 민생회복지원금, 예산 확대 등 확장 재정에 대해서도 통화량 증가가 자산가격을 다시 밀어 올릴 수 있다고 봤다. 서 교수는 “통화량이 늘면 물가가 오르고, 자산가격에도 자연스럽게 반영되는데, 부동산도 자산이기 때문에 결국 지속적인 가격 상승 압력을 받게 된다”고 설명했다.

반면 강 교수는 “신용대출 증가가 곧바로 주식 투자로 흘러간다고 단정할 수는 없다”며 “부동산 자금 수요 때문에 신용대출을 활용하는 경우도 상당하다”고 진단했다.

강 교수는 현재 시장에서 우려되는 부분으로 신용거래융자 잔고 급증을 꼽았다. 최근 일부 금융당국 인사가 ‘빚투도 레버리지의 일종’이라는 발언이 잘못 해석돼 시장에 신호로 작용한 부분은 있다고 봤다.

강 교수는 정부가 투자자에게 명확한 경고 메시지를 내야 한다고 강조했다. 그는 “투자는 자유지만 빚내서 투자하는 것은 손실 위험을 감당하기 어렵다”며 “현재 한국과 미국 모두 변동성이 큰 시장에서는 빚투가 큰 위험으로 이어질 수 있다는 점을 정부가 경고할 필요가 있다”고 말했다.

정부가 증시를 부양하더라도 레버리지 과열은 억제해야 한다는 것으로, 필요하다면 과도한 신용융자에 대해 관리 장치를 강화하는 것이 바람직하다고 했다.

아울러 서 교수는 현재처럼 모든 대출을 일률적으로 죄는 방식은 실수요자 피해를 키울 수 있다고 봤다. 대출 규제는 필요하지만 전면적 규제는 부작용이 더 크다는 의견으로 서 교수는 “실수요자나 상환능력이 충분한 사람들에게는 핀셋 방식의 선별 완화가 필요하다”고 말했다. 그러면서 “1가구 1주택자가 거주 이전을 할 때 필요한 이주비 대출이나, 무주택자가 아파트를 분양받은 경우의 대출 등 영역 규제는 풀어줘야 한다”며 방향성도 제시했다.

서 교수는 “지금은 규제에 따른 ‘잠깐의 안정’으로 (부동산 주택의) 공급 부족, 통화량 증가, 대출 규제의 풍선효과 등을 고려하면 장기적으로 실수요자·서민층에게 더 불리한 구조가 될 수 있다”며 “정책 기조를 세밀하게 조정할 필요가 있다”고 말했다.

정부의 부동산 대출 규제 이후 시장 상황에 대해서는 시장 전체가 거래 절벽에 빠졌고, 조만간 다시 가격 상승 압력이 커질 것이라고 진단했다.

그는 “거래량이 급감하니 가격이 안정된 것처럼 보이지만 실제로는 같은 지역에서 신고가와 신저가가 동시에 나타나는 ‘이중시장’ 현상이 계속되고 있다”며 “서울·수도권은 장기간 공급 부족이 계속됐는데 결국 수요 대비 공급 부족이 다시 집값을 끌어올릴 것으로 예상된다”고 전망했다.

강 교수는 대출 규제가 워낙 강해지면서 거래량이 줄어든 것은 맞지만 가격이 실제로 하락국면에 들어갔다고 보긴 어렵다고 진단했다. 이어 추가 부동산 규제 가능성에 대해서는 “정부가 새로운 규제를 더 내놓을 가능성은 있다”고 전망하면서도 실효성은 제한적일 것으로 내다봤다.

강 교수는 “현재 규제는 대부분 신규 대출을 조이는 방식”이라며 “기존 대출자에게까지 부담을 지우는 규제는 정치적으로 반발이 크고 내년 지방선거 등을 고려하면 시행되기 어렵다”고 말했다. 또한 “이미 주택담보대출 한도를 크게 낮춘 상황에서 더 낮추는 것은 시장에 의미 있는 변화를 만들기 어렵다”고 평가했다.

