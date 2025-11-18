NCT 드림, ‘Beat It Up’ 무대 최초 공개…韓·中·日 음악 차트 1위

NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 오늘(18일) 미니 6집 발매 기념 쇼케이스를 개최한다.

NCT DREAM은 11월 18일 오후 5시 30분과 8시, 두 차례에 걸쳐 서울 성수동 S팩토리 D홀에서 여섯 번째 미니앨범 ‘Beat It Up’(비트 잇 업) 발매 기념 쇼케이스를 개최하며, 타이틀곡 ‘Beat It Up’ 무대 최초 공개를 비롯해 새 앨범과 관련된 다양한 이야기를 나눌 예정이어서 기대가 모아진다.

타이틀곡 ‘Beat It Up’은 과감한 킥과 묵직한 베이스가 돋보이는 힙합 트랙으로, 에너제틱한 비트 위에 반복되는 시그니처 보컬 사운드와 위트 있는 섹션 전환이 중독적인 리듬을 자아내며, 퍼포먼스 역시 ‘한계를 부순다’는 메시지에 맞춰 강렬한 타격감을 표현한 동작과 복싱을 연상시키는 역동적인 안무로 구성되어 NCT DREAM 특유의 에너지를 만끽하기에 충분하다.

11월 17일 발매된 NCT DREAM의 여섯 번째 미니앨범 ‘Beat It Up’은 한터차트와 써클차트 리테일 앨범 차트 일간 1위를 차지했으며, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 레코쵸쿠 데일리 앨범 랭킹 1위와 AWA 실시간 급상승 차트 1위를 기록하는 등 컴백과 동시에 글로벌한 관심을 얻고 있다.

한편, NCT DREAM 여섯 번째 미니앨범 ‘Beat It Up’은 동명의 타이틀곡 ‘Beat It Up’을 포함한 총 6곡으로 구성되어 있으며, NCT DREAM만의 속도로 한계를 깨고 꿋꿋이 나아가겠다는 당당한 메시지를 담았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

