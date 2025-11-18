라이즈, ‘Fame’ 무대 최초 공개…명성보다 사랑 공유 담았다

라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 싱글 ‘Fame’(페임) 발매 기념 쇼케이스로 팬들과 만난다.

‘RIIZE The 2nd Single <Fame> Premiere’(라이즈 더 세컨드 싱글 <페임> 프리미어)는 11월 24일 오후 5시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 개최되며, 유튜브 및 틱톡 라이즈 채널 등에서 온라인 생중계된다.

특히 쇼케이스에서 라이즈는 타이틀 곡 ‘Fame’ 무대를 최초 공개하고 컴백 예열에 나서며, 곡의 감정선을 섬세하게 표현하기 위해 여유로워 보이면서도 폭발적인 힘과 정교한 리듬 해석을 바탕으로 한 고난도 퍼포먼스로 시선을 사로잡을 전망이다.

타이틀 곡 ‘Fame’은 과감히 전진하는 듯한 강렬한 리듬 구성과 일렉 기타의 거친 질감이 어우러진 레이지(Rage) 스타일의 힙합 곡으로, 가사에는 라이즈의 이상향을 표현, 우리가 진정 원하는 것은 명성 보다 감정과 사랑의 공유라는 메시지를 전한다.

또한 퍼포먼스 작업에는 라이즈 첫 정규 앨범 타이틀 곡 ‘Fly Up’(플라이 업) 뮤직비디오 속 메가 크루 퍼포먼스에 함께하며 라이즈와 인연을 맺은 댄서 겸 안무가 렌 크리솔로고(Wren Crisologo)는 물론, 미국에서 활약 중인 유명 안무가 닉 조셉(Nick Joseph) 등이 참여해 완성도를 높였다.

이번 쇼케이스는 라이즈 컴백을 기념하는 자리이자, 올 한 해 라이즈를 향한 팬들의 응원에 보답하고자 무료로 진행되는 것으로, 공식 팬클럽 브리즈(BRIIZE) 멤버십 회원 대상으로 추첨을 통해 관람 가능하며, 상세 내용은 라이즈 공식 팬클럽 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

한편, 라이즈 싱글 ‘Fame’은 11월 24일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]