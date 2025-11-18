펜타곤 진호, 日 공식 팬클럽 사이트 오픈

펜타곤 진호가 일본 팬들과의 소통을 시작한다.

18일 오후 소속사 S27M 엔터테인먼트는 "진호의 일본 공식 팬클럽 사이트가 오픈됐다. 일본 팬들과의 공식적인 창구가 마련된 만큼 다채로운 콘텐츠는 물론 활발한 활동을 이어갈 예정이니 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.

일본 공식 사이트에는 진호의 프로필, 뮤직비디오를 비롯한 진호의 각종 활동 영상이 업로드되며 공식 팬클럽 회원에게만 공개되는 독점 사진 및 영상 콘텐츠, 팬들과 소통할 수 있는 게시판 등으로 현지 팬들과 유대감을 쌓아갈 예정이다.

팬클럽 회원들을 위한 진호의 특별 영상도 게재됐다. 영상을 통해 진호는 "항상 저를 따뜻하게 지켜보는 일본 팬들과 함께 만들어갈 공간이 생겨 행복하다. 팬들의 응원이 항상 힘이 되는데 앞으로도 좋은 추억을 많이 만들어가고 싶다"고 전했다.

한편 진호는 오는 12월 24일 단독 콘서트 'Winter Bloom'을 개최하고 팬들과 특별한 하루를 보낸다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]