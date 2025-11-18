영웅에서 쌍둥이로… 호주 출신 웰스, LG 亞쿼터로 낙점

라클란 웰스가 LG와 아시아쿼터 계약을 체결했다. 사진=LG트윈스 제공

올해 KBO리그를 누볐던 라클란 웰스(호주)가 유니폼을 갈아입는다.

프로야구 LG는 18일 “아시아쿼터 선수로 웰스와 총액 20만달러(연봉 20만달러)에 계약했다”고 발표했다.

웰스는 좌완투수로 호주리그에서 2023시즌부터 2시즌 34경기 154⅔이닝을 소화해 13승 3패 2.91의 평균자책점을 기록했다. 특히 2023시즌에는 9경기에 선발로 등판해 47⅔이닝을 책임지며 패전 없이 6승 평균자책점 0.94로 호주리그 최우수선수(MVP)를 수상했다. 2025시즌에는 키움의 부상 대체 외국인 선수로 KBO리그에 데뷔해 4경기 20이닝 1승 1패 평균자책점 3.15를 기록했다.

LG 구단은 “웰스는 안정적인 제구력과 경기운영 능력이 뛰어난 좌완투수로 풍부한 경험까지 갖췄다. 특히 2025시즌에는 KBO리그 대체 외국인 선수로 충분한 경쟁력을 보여주었다. 팀 투수진의 뎁스를 강화하는데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

웰스는 “꾸준히 상위권에 위치한 팀이자 특히 2025 통합우승을 달성한 LG의 일원이 된 것을 영광으로 생각한다. 좋은 동료들과 함께 선의의 경쟁을 통해 2026시즌에도 다시 한번 통합우승을 할 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

한편, 우엘스는 17일 메디컬 테스트를 마치고, 18일 오후 호주로 돌아간다. 2026시즌 애리조나 스프링캠프에 맞춰 팀에 합류할 계획이다.

