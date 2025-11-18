‘둘이 친했어?’ 블랙핑크 리사, CLC 출신 손 ‘침대 사진’ 투척…“HBD”

사진= 블랙핑크 리사 인스타그램 갈무리

블랙핑크 리사가 CLC(씨엘씨) 출신 손의 생일을 따뜻하게 축하하며 훈훈한 우정을 전했다.

리사는 18일 자신의 공식 인스타그램에 “HBD”라는 짧은 메시지와 함께 한 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속에는 침대에서 깊이 잠든 손의 모습이 담겨 있어 두 사람의 친밀함을 엿보게 한다. 같은 태국 출신의 K팝 아티스트로서 이어온 특별한 인연이 다시금 주목받고 있다.

한편 리사가 속한 블랙핑크(로제, 제니, 리사, 지수)는 현재 아시아 지역에서 펼치는 투어를 이어가고 있다. 이번 투어는 7개 도시에서 총 18회 일정으로 진행되며, 싱가포르·도쿄·홍콩 등에서 공연이 예정돼 있다.

2026년 완전체 활동 역시 준비 중이다. YG엔터테인먼트는 11월 6일, 블랙핑크의 내년 1월 컴백설에 대해 “앨범은 음악적 완성도를 높이기 위한 막바지 단계”라며 “준비를 마치는 대로 공식 프로모션을 통해 좋은 소식 들려드릴 수 있도록 하겠다”고 전한 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

