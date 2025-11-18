올겨울 유행 패션은 ‘이것’?…제니·카리나도 반한 그 아이템

사진= 카리나와 제니가 일명 '김장조끼'를 착용한 모습. 카리나, 제니 인스타그램 갈무리

최근 패션계에 가장 예상 밖의 ‘핫템’이 등장했다. 한때 투박한 디자인의 대명사로 불리던 이른바 ‘김장조끼’가 20·30대 사이에서 폭발적인 관심을 얻고 있는 것.

네이버 데이터랩이 공개한 지난 16일 검색 트렌드에 따르면 19~34세 이용자들이 ‘김장조끼’와 관련된 키워드(꽃무늬조끼 등)를 조회한 지수가 77까지 치솟았다. 네이버 기준에서 검색량 최고치는 100으로 설정되는데, 지난해 12월 22일 100을 찍은 뒤 한동안 조용했던 관심도가 최근 다시 급상승한 것이다.

트렌드 분석 플랫폼 블랙키위에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 11월 16일까지 집계된 ‘김장조끼’ 검색량은 전월 대비 약 7배(699.85%)나 뛰었다. 특히 20대가 13.2%, 30대가 36%로 전체의 절반 가까이를 차지했으며, 검색 이용자 중 여성 비율은 84.3%로 압도적이었다.

촌스럽다는 인식을 넘어 레트로 감성으로 재해석되며 주목받는 배경에는 최근 유행하는 ‘촌캉스’, 그리고 할머니 감성을 즐기는 ‘할매니얼’ 트렌드가 자리하고 있다.

실제로 농촌진흥청이 지난달 29일 발표한 자료에서 농촌 관광을 경험한 국민 비율은 2022년 35.2%에서 43.8%로 증가했다. 농촌을 찾는 가장 큰 이유도 “일상탈출·휴식·치유”가 54%로 가장 높았다. 이러한 농촌 감성의 확산이 자연스럽게 2030세대의 패션으로 이어졌다는 분석이다.

또한 지난해부터 제니, 카리나 등 인기 스타들이 김장조끼를 착용한 사진을 SNS에 올리며 유행을 가속화한 것도 한몫하고 있다. 실제로 20대 여성이 많이 사용하는 패션 플랫폼 지그재그에서는 베스트·조끼 부문에서 누빔조끼가 10위권에 안착, 가격대도 5천 원대부터 4만 원대까지 다양하게 형성돼 트렌디한 실용템으로 소비되고 있다.

투박함의 상징이던 ‘김장조끼’가 이제는 Z세대의 패션 아이콘으로 자리 잡는 분위기다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

