‘누구세요?’ 이지혜, 광고 영상 보고 깜짝…보정력에 “심하게 다른 사람”

방송인 이지혜가 광고 영상 속 자신의 모습에 깜짝 놀랐다.

이지혜는 17일 자신의 SNS에 “여기 광고 심하게 다른 사람 만들어 놓으시네ㅋㅋ”라는 문구와 함께 광고 촬영 컷을 공개했다.

해당 화면 속 이지혜는 조명 효과와 색 보정이 더해져 한층 부드럽고 정제된 이미지로 표현돼 시선을 끌었다.

이어 그는 “내가 제일 좋아하는 광고 데이”라며 블랙 셔츠를 입고 허리에 손을 얹은 또 다른 프로필 컷도 게재했다.

최근 이지혜는 유튜브 채널 ‘밉지 않은 관종언니’를 통해 실리프팅과 입술 문신 시술을 받은 과정을 공개하며 화제를 모았다. 당시 그는 “노화가 느껴져 오랜 고민 끝에 시술을 결심했다”며 “입술 문신은 100% 만족한다”고 만족감을 드러낸 바 있다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다.

그가 2019년부터 운영 중인 채널 ‘밉지않은 관종언니’는 최근 구독자 100만 명을 돌파하며 인기 상승세를 이어가고 있다.

