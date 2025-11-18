올데프 ‘원모어타임’, 멜론 ‘핫100’ 1위 직행

그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 컴백과 동시에 돌풍을 일으키고 있다.

11월 17일 발표된 ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트, 애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 신곡 'ONE MORE TIME'(원모어타임)이 발표 직후부터 폭발적인 반응을 얻고 있다. 'ONE MORE TIME'은 오는 12월 발표되는 ALLDAY PROJECT 첫 EP의 선공개곡이다.

'ONE MORE TIME'은 공개되자마자 국내 최대 음원 사이트 멜론의 메인 차트 'TOP 100'(톱 백)에 27위로 진입했으며, 이후 폭발적인 상승세를 타고 6위에 올라 발매 1일 차부터 최상위권에 자리 잡았고 'HOT 100'(핫 백) 차트에서는 1위를 차지했다. 뿐만 아니라 지니, 벅스, 바이브의 주요 차트에서도 한 자릿수를 기록하며 놀라운 추이로 화제성을 짐작케 했다.

다섯 멤버가 다함께 청춘을 그려낸 뮤직 비디오 역시 폭발적인 반응을 얻었다. 국내 유튜브 음악 인기 급상승 차트 1위는 물론 트렌딩 차트에서도 국내와 더불어 호주, 프랑스, 러시아, 대만 등에서도 1위를 차지하며 월드와이드 1위에 등극했다. 또한 중국 최대 점유율의 음원 사이트 QQ뮤직 MV 차트에서도 4위를 차지하며 화력을 증명했다.

이로써 ALLDAY PROJECT는 단 두 번의 활동 만에 음원 강자로 자리매김했고, 국내를 넘어 해외 차트에서도 약진하며 글로벌 루키로 성장해 가고 있다. ALLDAY PROJECT는 금주 음악 방송 출연을 비롯해 본격적인 활동을 시작할 예정이다.

