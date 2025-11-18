서울 이랜드, 팬 의견 듣는다! ‘2025시즌 홈경기 만족도 설문조사’ 실시

사진=서울 이랜드 FC 제공

‘팬 프렌들리 클럽’ 서울 이랜드 FC가 팬들의 생생한 목소리를 듣기 위해 ‘2025시즌 홈경기 만족도 설문조사’를 진행한다.

이번 설문조사는 팬들이 느낀 경기장 방문 경험 전반에 대한 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련됐다. 올 시즌 서울 이랜드 홈경기장을 한 차례 이상 방문한 적 있는 팬들을 대상으로 하며 17일부터 25일까지 총 9일간 온라인으로 진행된다.

구단 공식 홈페이지 또는 앱(App) 내 ‘팬-이벤트’ 카테고리에서 참여할 수 있으며 추첨을 통해 100명에게 CU 3천 원권 기프티콘이 제공된다.

조사 항목은 ▲경기장 환경 및 편의시설, ▲홈경기 이벤트, ▲F&B(식음료), ▲MD(굿즈), ▲티켓, ▲웹·앱 이용 경험 등으로 구성된다.

이를 통해 올 시즌 홈경기 운영 및 마케팅 활동 전반에 대한 팬 만족도와 개선 방향을 분석하고 2026시즌 사업 계획에 적극 반영할 예정이다.

서울 이랜드 관계자는 “팬들과 함께 만들어가는 홈경기 문화를 조성하기 위해 이번 설문조사를 기획했다. 앞으로도 팬 경험을 최우선 가치로 삼아 더욱 만족도 높은 홈경기를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 서울 이랜드는 올해 경기장 환경 개선 등 혁신적인 마케팅을 통해 팬 경험을 강화하며 2회 연속 팬 프렌들리 클럽상을 수상했다.

최근에는 프로구단 최초로 무신사와 팝업스토어를 개최하는 등 다채로운 팬 프렌들리 활동에 힘입어 2025 3차 K리그2 팬 프렌들리 클럽상 후보 구단으로 선정됐다. 팬 투표는 18일 오전 10시부터 20일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’에서 참여할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

