‘72억 자택’ 손연재, 홈트+육아 병행하는 일상 공개…“단백질 챙기는 게 고민”

전 리듬체조 국가대표 손연재가 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 일상을 공개했다.

17일 ‘손연재’ 채널에는 ‘32살 육아맘 연재.. 잘 채려먹고 열심히 갓생사는 11월’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 손연재는 아침 식사 후 비타민을 챙기고, 아들을 재운 뒤 본격적인 홈트레이닝 루틴을 소개했다. 집 정원이 내려다보이는 공간에서 운동을 진행했는데, 공원처럼 넓은 규모와 정성스럽게 관리된 조경이 눈길을 끌었다.

손연재는 “보통 스트레칭을 먼저 한다. 이후 하기 싫지만 근육 운동을 최소한으로 한다. 스쿼트, 런지, 밴드를 이용한 팔 운동을 하면 끝이다. 체력이 된다면 천국의 계단까지 하면 좋겠지만 대부분 안 한다”라며 운동 루틴을 설명했다. 이어 스쿼트, 팔 운동, 런지, 밴드 상체 운동까지 순서대로 선보였다.

또한 그는 자신의 체형 목표와 건강 관리 계획도 공유했다. 손연재는 “저는 둘째 계획이 있다. 몸무게 48kg에 근육량이 19kg 정도가 나왔다. 근육량을 21kg까지 늘려서 몸무게를 50kg까지 늘리는 게 목표다. 참고로 키는 165.7cm이 나왔다. 운동은 조금이라도 매일 해보려고 한다”라고 전했다.

다음날 영상에서는 “관리를 열심히 해보려고 한다. 둘째 계획이 진심인데, 몸 관리를 하나도 안 해놨다. 단백질을 챙겨먹는 게 제일 중요한 것 같은데 이게 가장 큰 고민이다”라고 솔직한 고민도 털어놨다.

손연재는 2022년 9세 연상의 금융계 종사자와 결혼했으며, 지난해 2월 아들을 출산했다. 또한 2023년에는 서울 용산구 이태원동 단독주택을 남편과 공동 명의로 72억원에 매입해 화제를 모은 바 있다.

