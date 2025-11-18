지드래곤, 美 매체 선정 ‘21세기 베스트 드레서’ 亞 유일 …“패션의 기준 세워”



가수 지드래곤이 미국 매체가 선정한 21세기 베스트 드레서에 유일한 아시아 아티스트로 이름을 올렸다.

지드래곤은 지난 12일 미국 패션∙문화 전문 미디어 콤플렉스 네트웍스에서 공개한 21세기 베스트 드레서 16위에 선정됐다. 카니예 웨스트·리한나·퍼렐·데이비드 베컴 등 세계 패션을 움직이는 이름들과 어깨를 나란히 하며 글로벌 무대에서도 통하는 패션 아이콘으로서의 존재감을 보여줬다.

콤플렉스는 지드래곤에 대해 “K-팝이 전 세계 열풍을 몰고 오기 전부터 패션의 기준을 세운 인물이다. 언제나 트렌드에 한발 앞서 있었다”고 평했다. 이어 “데뷔한 지 거의 20년이 지난 지금도 지드래곤은 여전히 K-팝에서 스타일의 개념을 새롭게 정의하며 경계를 허물고 패션을 자기표현의 한 가지 형태로 바라볼 수 있도록 한 세대 전체에 영감을 주고 있다”고 전하며 한국 아티스트가 패션 산업 전반에 미친 선구자적 영향력을 강조했다.

데뷔 초기부터 독보적 감각으로 스타일 아이콘으로 인정받은 지드래곤은 데뷔 초 알렉산더 맥퀸의 스컬 스카프, 꼼데가르송, 나이키 에어 모어 업템포 등 시대를 앞선 아이템을 소화하며 하이패션과 스트리트웨어의 경계를 허물었다. 2016년 샤넬의 첫 아시아 남성 글로벌 앰배서더로 선정된 이후 지금까지 활동을 이어오고 있으며 나이키·제이콥 앤 코 등과의 협업을 통해 선보인 제품들은 곧바로 세계적 트렌드로 확산되며 독보적 브랜드 파워를 입증했다.

또한 공항에 등장하는 순간 전 세계 SNS를 뒤흔들며 공항 패션을 하나의 글로벌 문화적 현상으로 자리 잡게 했으며 남성 아티스트에게는 파격적이던 젠더리스 스타일을 주류 트렌드로 이끌어냈다. 또한 지드래곤의 패션 레이블 피스마이너스원과 나이키와의 협업은 단순한 스니커 출시를 넘어 전 세계 패션 소비 문화를 변화시킨 계기로 평가된다. 럭셔리 브랜드의 K-팝 아티스트 협업이 본격화하는 흐름을 만드는 데 핵심적 역할을 했다.

지드래곤은 전 세계 16개 도시에서 36회 공연을 마친 2025 월드 투어 위버맨쉬 서울 앙코르 공연을 다음달 앞두고 있다. K-팝을 대표하는 스타일 아이콘이자 아티스트로서 지드래곤이 한국에서 선보일 대미 무대에 국내외 팬들의 기대가 모인다.

