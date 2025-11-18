버비, 새 싱글 ‘슈가 라이딩’ MV 티저…싱그러운 비주얼+에너지 눈길

그룹 버비(BURVEY)가 성장한 음악과 퍼포먼스를 예고했다.

버비는 지난 16, 17일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 ‘SUGAR RIDING(슈가 라이딩)’의 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 순차적으로 공개했다.

먼저 공개된 첫 번째 티저 영상에는 버비 다섯 멤버의 싱그러운 비주얼과 함께, 1988년 전 국민의 화제를 모았던 CF 속 이종원의 의자 퍼포먼스를 버비만의 재해석하며 그룹의 정체성을 극대화했다. 또 영상 말미에는 청량한 음색의 ‘SUGAR RIDING’ 음원 일부가 흘러나오며 기대감을 높였다.

이어 두 번째 티저 영상에는 더욱 다양한 분위기가 그려졌다. 버비는 노란색 교복, 캐주얼한 스쿨룩, 스트릿 패션 등 여러 스타일을 소화하며 콘셉트의 폭을 넓혔고, 역동적인 군무까지 포함되며 업그레이드된 퍼포먼스를 예고했다.

신곡 ‘SUGAR RIDING’은 1980년대의 감성이 엿보이는 레트로 팝 장르의 곡으로, 우정이 시작되는 순간의 두근거림을 솔직하게 풀어냈다. 몽환적인 사운드 위에 순수한 청춘의 향기를 고스란히 담아내며 깊은 향수를 자아낸다.

앞서 버비는 히트 K팝 프로듀서이자 댄스 그룹 구피의 박성호의 프로듀싱 아래 ‘CLAP(클랩)’, ‘AEIOU(아에이오우)’, ‘AQUA BLUE(아쿠아 블루)’ 등 장르의 경계를 넘나드는 음악적 저력을 입증했다. 20일 정오 발매하는 ‘SUGAR RIDING’으로 3개월 만에 초고속 컴백, 보다 짙어진 색깔로 대중에게 강렬한 인상을 각인시킬 전망이다.

