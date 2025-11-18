‘세종집현 하나님의 교회’ 헌당식 국경 초월한 축하 물결

15일 '세종집현 하나님의 교회' 헌당식에 21개국에서 온 하나님의 교회 83차 해외성도방문단의 참여해 국경을 초월한 축하 물결이 일었다.

세종대왕의 애민정신과 인문정신을 정체성으로 지향하는 세종특별자치시에서 지난 15일 하나님의교회 세계복음선교협회(이하 하나님의 교회) 새 성전 설립 헌당식이 거행됐다.

‘세종집현 하나님의 교회’ 헌당식은 미국, 페루, 스페인, 아랍에미리트, 말레이시아, 남아프리카공화국, 호주 등 21개국에서 온 190명가량의 하나님의 교회 83차 해외성도방문단이 글로벌 축하 사절단으로 함께해 국가, 문화, 언어를 초월한 화합의 장이었다. 안식일 예배와 겸해 열린 가운데 천안, 아산, 서산, 당진, 논산 등 충남권 신자들까지 1200여명이 참여했다.

세종특별자치시 집현동에 새로 들어선 '세종집현 하나님의 교회'

금강 인근에 자리한 ‘세종집현 하나님의 교회’는 토지면적 1574㎡, 연면적 2434.8㎡에 지상 4층 규모다. 단정하고 깔끔한 외관은 주변 경관 및 자연과 조화를 이룬다. 검소하면서도 밝고 화사한 분위기의 내부에는 예배실, 교육실, 유아실, 식당, 다목적실 등이 효율적으로 배치되어 있다. 신설된 교회는 주목적인 신앙 공간으로서는 물론 이웃과 소통의 사랑방으로도 역할을 할 전망이다. 교회가 위치한 집현동의 명칭은 조선시대 세종대왕이 설립한 인재등용 기관 ‘집현전’에서 따왔다. 교육, 연구, 산업 기능을 중심으로 미래형 첨단 산업 생태계가 활발하게 구축되고 있다.

헌당기념예배에서 하나님의 교회 총회장 김주철 목사는 ‘집현’의 의미를 언급하며 “한글을 창제한 세종대왕을 보필했던 인물들이 집현전에서 많이 나왔다”며 “하나님의 뜻을 잘 받들고 동행하여 전 세계에서 모범적인 교회가 되길 바란다”고 기원했다. 이어 “인류 구원을 위해 희생하신 하나님을 따라 헌신, 봉사, 화합으로 행복을 전하는 발걸음을 멈추지 말자”고 당부했다.

'세종집현 하나님의 교회' 헌당기념예배를 집전하는 하나님의 교회 총회장 김주철 목사.

설렘과 기대로 참석했다는 신자들의 얼굴에는 행복감이 가득했다. 조민숙(48·세종)씨는 “해외성도방문단의 축하로 기쁨이 배가 됐다. 축제처럼 즐거운 날”이라며 “어머니 사랑으로 세종시가 더 따뜻한 도시가 되길 바란다”고 소망했다. 직장인 김대인(47·대전)씨는 “공공기관 등이 새로 건립되면서 세종시로 인구가 꾸준히 유입될 가능성이 큰 만큼 앞으로도 공동체의 조화를 위해 봉사할 것”이라고 말했다.

헌당식 참여가 뜻깊다는 방문단은 한국 신자들이 정성껏 준비한 환영 인사와 복주머니 선물에도 뭉클한 감동을 받았다고 입을 모았다. “헌당식에 참여하는 것이 어떤 느낌일지 늘 궁금했다”는 아만다 윌리엄스(33·아랍에미리트)씨는 “사랑하는 성도들과 함께해 너무 기쁘다. 지혜가 있는 사람들이 모여 있다는 뜻의 ‘집현’처럼 ‘세종집현 하나님의 교회’가 하나님의 지혜와 연합의 모습으로 이웃과 지역사회에 좋은 영향을 끼치기를 바란다”고 기대했다.

방문단은 보름간 일정으로 지역교회 탐방, 글로벌 문화행사 참여는 물론 국립중앙박물관·경복궁·롯데월드타워 서울스카이 등을 돌아보며 한국의 역사와 문화를 체험했다. ‘진심, 아버지를 읽다’전과 ‘우리 어머니’ 글과 사진전 등을 관람하며 국경 없는 부모님의 사랑도 마음에 새겼다.

하나님의 교회가 추석을 앞두고 '세계 식량의 날'을 기념한 Hold Hope 캠페인으로 세종시 고운동 행정복지센터를 찾아 식료품 세트를 기탁했다.

세종특별자치시 조치원읍에서 장마철 대비 빗물 배수구 관리에 나선 하나님의 교회 신자들. 쓰레기 265kg을 수거해 일대를 쾌적하게 만들었다.

고은동과 조치원읍을 비롯해 집현동에도 교회가 세워지면서 하나님의 교회는 39만 세종시민과 더욱 활발하게 상생할 예정이다. 그동안 하나님의 교회는 ‘이웃을 네 몸과 같이 사랑하라’는 그리스도의 가르침에 따라 광범위한 봉사로 이웃과 지역사회를 보살펴 왔다. 홍익대·고려대 세종캠퍼스, 세종고속시외버스터미널, 연기대첩비공원 등 도심 곳곳을 청결하게 가꿨고, 조치원읍과 연서면, 고운동 등에서는 빗물배수구 정비 활동으로 장마철 침수 대비에 솔선했다. 설, 추석마다 세종을 비롯한 충청권과 전국 관공서를 통해 식료품, 생필품, 이불 등 명절선물을 취약계층에 전달했는데, 올해에만 1만800세대에 5억원 규모로 지원하며 이웃사랑 체감온도를 대폭 끌어올렸다.

하나님의 교회 대학생봉사단 ASEZ가 홍익대 세종캠퍼스 일대에서 '전 세계 지구환경정화운동'을 펼쳐 생활 쓰레기 100kg을 수거하고 플라스틱 100kg을 분리배출했다.

하나님의 교회가 품은 사랑은 전 세계로 퍼지고 있다. 175개국 7800여 교회를 중심으로 긴급구호, 헌혈, 환경정화, 교육지원, 문화나눔 등 사회공헌활동을 4만4000여 회 전개했다. 이에 대한민국 3대 정부 대통령상, 미국 3대 정부 대통령 자원봉사상, 영국 여왕 자원봉사상, 페루 국회훈장과 국가 최고 환경상, 브라질 입법공로훈장 등 각국에서 5400건 넘게 상을 받았다.

1964년 한국에서 시작한 하나님의 교회는 올해 설립 61주년을 맞았다. 성경에 따라 아버지 하나님과 어머니 하나님을 신앙하고 영생의 약속이 담긴 새 언약 유월절을 소중히 지킨다. 올해만도 부산, 울산, 인천, 경남 양산, 충남 예산, 경기 평택 등 10곳에서 헌당식을 개최했다. 성전 설립 소식을 전한 경기 의왕·용인, 경남 밀양 등에 이어 인천 서구, 경기 성남·양주·화성 동탄, 전남 무안 등의 새 성전도 준공 예정이다.

