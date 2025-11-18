박세영♥곽정욱, 가족사진 최초 공개…“구별이 벌써 200일 다가와”

사진= 박세영 인스타그램 갈무리

배우 박세영과 곽정욱 부부가 딸과 함께한 첫 가족사진을 공개하며 근황을 전했다.

18일 박세영은 자신의 SNS에 “다른 아가들은 쑥쑥 큰다는데 우리 구별이도 벌써 100일이 지나고 200일이 다가오는 중. 첫 가족사진이자 백일사진 남기고 왔습니다:) 200일, 돌까지 예쁘게 잘 부탁드립니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 부부가 딸 구별이(태명)와 함께한 첫 가족사진이 담겼다. 곽정욱은 아이를 품에 안은 채 환한 미소를 짓고 있어 따뜻하고 다정한 가족 분위기를 물씬 느끼게 한다.

박세영은 지난 5월 13일 첫 딸을 출산했다. 출산 직후에도 그는 SNS를 통해 “지난 5월 중순, 예쁜 딸을 무사히 출산했습니다. 임신과 출산이라는 소중하고 조심스러운 시간을 보내며 자연스럽게 SNS도 한동안 멈추게 되었습니다. 그동안 소식을 기사로 접하고 따뜻한 축하와 마음을 전해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다”라고 감사 인사를 남긴 바 있다.

한편 두 사람은 드라마 ‘학교 2013’을 통해 인연을 맺었고, 2022년 결혼식을 올렸다.

