프로축구 울산, 코레일관광개발과 '가을 축구 여행' 상품 출시… 첫선 당시 매진

프로축구 울산 HD가 코레일관광개발과 손잡고 ‘가을 축구 여행’ 상품을 내놓았다.

울산은 “코레일관광개발과 수도권 팬들의 이동, 여행, 경기 관람을 한데 담은 여행 상품 ‘스포츠 열차 in 울산’을 출시했다”고 18일 밝혔다.

스포츠 열차 in울산은 올인클루시브 여행 상품으로 서울역·울산역 왕복 KTX 기차표, 울산 시내 관광 및 문수축구경기장 이동 셔틀버스, 중·석식 그리고 울산의 홈경기 입장권까지 포함돼 있다. 무엇보다 울산의 대표 여행지인 태화강 국가정원 방문, 대표 먹거리인 언양 불고기 중식까지 계획돼 있다.

코레일관광개발의 스포츠 열차는 문화체육관광부, 한국관광공사가 추진하는 ‘여행가는 가을’ 캠페인의 일환으로 지방자치단체, 스포츠단체와 협력해 철도 기반의 친환경 이동 수단을 중심으로 지역 스포츠 이벤트와 관광자원을 결합한 것이 특징이다. 고속열차와 관광열차를 활용한 편리한 이동과 함께 경기 관람, 지역 명소 방문, 향토 음식 체험을 한 번에 즐길 수 있는 패키지로 구성됐다.

지난 9일 하나은행 K리그1 2025 36라운드 수원FC와의 홈경기 당시 첫선을 보였다. 실속 있는 일정에 더불어 10만7000원이라는 파격적인 가격으로 판매 시작이 얼마 지나지 않아 매진됐다.

여기에 경기 시작 전 울산 선수들과 팬 스킨십 행사인 승리의 하이파이브까지 진행하며 참가자들의 가성비와 가심비를 모두 잡았다는 평가다.

참가자들의 호평과 수도권 팬들의 계속되는 참여 문의에 힘입어 울산 구단과 코레일관광개발은 다가오는 오는 30일 문수축구경기장에서 열리는 하나은행 K리그1 마지막 홈경기 경기에서도 동일한 여행 상품을 운영할 예정이다. 기존 모집 인원 30명에서 두 배 늘린 60명의 팬들을 위한 여행 상품을 판매할 계획이다.

스포츠 열차 in울산 여행 상품 구매는 코레일관광개발 홈페이지 ‘지역별여행’ 섹션에서 가능하다. 비용은 이전 차수와 동일한 10만7000원이다.

