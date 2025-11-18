“댕냥이 함께한다면 집 청소는 이렇게”… 비쎌, 메가주에서 솔루션 공유

비쎌이 메가주에서 반려가족을 위한 홈클리닝 솔루션을 제안한다. 사진은 스팟클린C5 제품으로 청소 중인 고양이 집사. 비쎌 제공

150년 전통의 글로벌 청소도구 브랜드 비쎌(BISSELL)이 국내 최대 규모의 반려동물산업박람회 ‘2025 메가주 일산’에 참가해 반려가족을 위한 홈클리닝 솔루션을 알린다고 18일 밝혔다.

오는 21~23일 경기 고양시의 킨텍스 제1전시장에서 열리는 이번 행사는 한국펫사료협회가 주최하고 농림축산식품부가 후원한다. 600개 이상 펫 업체 및 브랜드가 참가해 펫푸드, 의류, 위생, 리빙, 펫테크, 헬스케어 등 다양한 관련 제품으로 반려가족을 맞이한다.

비쎌은 반려동물로 인한 얼룩과 오염을 효과적으로 제거하는 제품 4종(스팟클린 하이드로스팀 프로, 크로스웨이브 옴니포스 엣지, 스팟클린 코드리스, 스팟클린 C5)과 전용세제 2종(다중 표면 포뮬라, 프로 옥시 스팟앤스테인)을 소개한다.

특히 진공 물걸레 청소기인 크로스웨이브 옴니포스 엣지는 1061rpm 고속 회전 브러시 롤에 탱글프리(Tangle-Free) 기술을 적용해 반려동물 털 엉킴을 최소화했다. 69dB(A) 이하 저소음 설계로 소음에 민감한 반려동물이 있는 가정에서도 부담 없이 사용할 수 있다. 아울러 엄격한 자체 테스트를 거쳐 ‘펫 프로븐(PET PROVEN)’ 인증도 획득했다.

전용세제는 비쎌 제품과 함께 사용하면 세정력이 더 높아진다. 커피, 와인, 소스 등 생활 얼룩은 물론 반려동물의 소변, 침, 냄새도 효과적으로 제거한다. 미국 환경보호청(EPA) 안전 인증을 받아 사람과 반려동물 모두 안심하고 사용할 수 있는 제품이기도 하다.

방문객은 비쎌 부스 내 데모존에서 주요 제품과 전용 세제를 직접 체험할 수 있다. 현장에서 구매하면 특별가 혜택이 주어지며 럭키드로우 참여권 또는 스타벅스 기프티콘 중 하나를 증정한다. 럭키드로우 이벤트는 매일 1명을 추첨, 70만원 이상 상당의 비쎌 제품을 선물한다. 그밖에도 다양한 시크릿 경품이 준비돼 현장 참여의 재미를 더한다.

비쎌 관계자는 “반려동물을 키우는 임직원들이 제품 테스트와 연구 개발에 직접 참여해 실제 가정에서 발생하는 다양한 오염 문제에 대한 솔루션을 개발했다”며 “비쎌의 기술력으로 반려 생활이 조금 더 편하고 행복해지기를 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]