‘여성 듀오’ 여동생, 22일 컴백…‘Take Off Your Glasses’

여성 듀오 여동생이 1년 3개월 만에 신곡으로 돌아온다.

18일 오전 에이치오이엔티(HO ENT)는 "여동생이 오는 22일 신곡 'Take Off Your Glasses’를 발매한다. 지난해 '좋아해'와 '초록 여름 매미'로 활동했던 여동생이 새롭게 써 내려갈 이야기에 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.

또한 전날 공식 SNS 채널을 통해 단체 콘셉트 포토도 공개됐다. 가을 햇볕 아래 들꽃 핀 정원에서 자유분방한 포즈로 휴식을 취하는 여동생의 모습은 포근한 분위기를 자아내며 이들의 음악을 다시 한번 기대하게 만들었다.

소현, 혜민으로 구성된 여성 듀오 여동생은 지난해 2월 '좋아해'로 데뷔, 풋풋한 소녀 감성을 노래하며 주목받았고 같은 해 8월에는 청춘 감성을 담아낸 힐링 자작곡 '초록 여름 매미'로 독보적 매력을 드러냈던 만큼 이번 신곡에 많은 리스너들의 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]