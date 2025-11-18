“이 가격이 맞나요?” 이경실 달걀, 난각번호 4번 공개 후 시끌

​ 사진= 개그우먼 이경실. 이경실 인스타그램 갈무리

방송인 이경실이 판매 중인 달걀 제품이 난각번호와 가격 문제로 논란의 중심에 섰다. 최근 홍보 과정에서 사육 환경 등급이 공개되면서 의견이 엇갈리고 있다.

논란은 16일 조혜련이 SNS에 올린 게시물에서 시작됐다. 그는 이경실이 참여하고 있는 달걀 브랜드를 소개하며 “튼실하다”, “알이 다르다”, “옐로우와 화이트의 조화”라는 문구로 제품을 칭찬했다. 하지만 게시물 속 사진을 통해 난각번호가 ‘4’라는 사실이 드러나자 온라인 커뮤니티를 중심으로 문제 제기가 이어졌다.

난각번호는 닭이 어떤 환경에서 길러졌는지를 나타내는 표시다. 1번은 방사 사육, 2번은 축사 내 평사 방식, 3번은 개선형 케이지, 4번은 기존 케이지 사육을 뜻한다. 이경실이 판매하는 제품은 이 중 가장 낮은 사육 환경에 속한다는 점에서 일부 소비자들의 우려가 쏟아졌다.

가격도 도마 위에 올랐다. 해당 달걀은 30구 기준 1만5000원으로 판매되고 있는데, 난각번호 1번(방사 사육) 제품과 큰 차이가 나지 않는 가격대라는 지적이 등장했다.

논란이 확산되자 브랜드 측은 입장을 내고 “사육 환경의 중요성을 인지하고 있지만 모든 농가가 1번 환경을 갖추기는 어렵다”고 설명했다. 이어 “개선이 필요한 4번 환경의 닭에게 좋은 원료를 공급해 양질의 달걀을 생산하는 것도 산업 발전을 위한 또 다른 접근”이라고 밝혔다.

이경실은 지난 8월 자신이 해당 달걀 브랜드의 모델로 활동하며 본격적인 온라인 판매를 시작했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 어릴 적 어머니가 언니에게만 달걀 프라이를 해줬다는 기억을 언급하며, 이런 경험이 사업을 시작하게 된 계기가 됐다고 전했다.

