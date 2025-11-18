MEGAZOO에 ‘우리와 펫푸드 키친’ 오픈… 댕냥이 사료 제조과정 직접 보라개

메가주에서 반려가족을 만날 우리와의 부스 전경. 우리와주식회사 제공

토종 펫푸드 기업 우리와주식회사가 국내 최대규모의 반려동물산업박람회 메가주(MEGAZOO)에서 체험형 부스를 운영하며 반려가족 방문객에게 모든 브랜드 제품을 소개한다고 18일 밝혔다.

오는 21~23일 경기 고양시의 킨텍스 제1전시장에서 열리는 이번 행사는 한국펫사료협회가 주최하고 메쎄이상이 주관, 농림축산식품부가 후원한다.

우리와는 ANF, 이즈칸, 웰츠, 브이오엠 알엑스, 프로베스트 등 자사 브랜드를 총망라해 선보인다. 특히 모든 제품을 만드는 충북 음성군 소재의 생산시설 ‘우리와 펫푸드 키친’을 본따서 만든 체험형 부스를 통해 펫푸드 제조 과정을 방문객에게 투명하게 공개한다.

해당 부스는 실제 우리와 펫푸드 키친과 마찬가지로 3개 구역(레드존, 옐로존, 블루존)으로 구성된다. 레드존은 원재료 선별 과정, 옐로존은 생산 과정, 블루존은 포장 과정을 각각 체험할 수 있다. 관람객은 반려동물 사료가 만들어지는 전 과정을 단계별로 경험하며, 우리와의 품질 관리 시스템과 제조 철학을 직접 확인할 수 있다.

또한 부스에는 브랜드별 사료 샘플링과 간식 럭키드로우, 브이오엠 알엑스 동물병원 진료 코너 등 다양한 이벤트와 체험 프로그램이 진행된다.

우리와 관계자는 “업계 최초로 ‘전 제품 품질 책임제’를 도입한 기업으로서 소비자가 신뢰할 수 있는 안전하고 위생적인 제품 생산에 최선을 다하고 있다”며 “이번 메가주를 통해 K-펫푸드 기술력과 믿을 수 있는 제품의 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.

