어반자카파, 전국투어 세트리스트+메들리 영상 공개

어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 18일 오전 9시 공식 SNS계정을 통해 전국투어콘서트의 일부 셋리스트와 메들리 영상을 공개했다.

지난 3일 어반자카파는 4년만에 EP앨범 ‘STAY’를 발표하며 컴백했다. ‘STAY’는 Pop, R&B, Ballad, Modern Rock 등 다양한 장르를 정교하게 융합해 단순 여러 장르를 나열한 집합의 곡이 아니라 하나의 서사적 흐름을 지닌 작품의 곡으로 다채로운 장르를 녹여낸 앨범이다. 또 앨범 발매와 동시에 수지와 이도현을 주인공으로한 뮤직비디오를 공개해 각종 포털사이트와 유튜브 인기급상승동영상(인급동) 등에 오르며 화제의 중심에 섰다.

이번 어반자카파의 공식 SNS계정을 통해 공개된 전국투어 콘서트의 셋리스트 이미지속에는 데뷔곡 ‘커피를 마시고’를 시작으로 ‘그날에 우리’, ‘Beautiful Day’, ‘Just A Feeling’, ‘코끝에 겨울’, ‘널 사랑하지 않아’, ‘목요일 밤’, ‘그때의 나, 그때의 우리’, ‘서울 밤’, ‘그대 고운 내사랑’, ‘열 손가락’, ‘Stay’ 등 히트곡과 명곡을 포함한 총 12곡의 베일 속에 가려진 콘서트의 일부 셋리스트 공개했다.

또한 함께 공개된 메들리 영상 속에는 어반자카파의 멤버 권순일, 조현아, 박용인이 명곡들을 열창하는 모습과 사뭇 진지한 표정이 담겨있으며 오케스트라와의 협연을 통한 아름다운 선율이 그려진 합주 영상이 담겨있다.

어반자카파는 광주(11월 22일) 공연을 시작으로 서울(11월 29~30일), 부산(12월 6일), 성남(12월 13일), 대구(12월 25일) 등 전국투어콘서트를 개최할 예정이며 신년 초까지 추후 추가되는 공연으로 전국 각지의 팬들을 찾아갈 예정이다. 자세한 사항은 티켓링크 예매 페이지에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

