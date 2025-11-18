촬영 중 쓰러졌던 김수용, 의식 찾자마자 남긴 메시지…“죽었다 살아남”

사진= 개그맨 김수용. 미디어랩시소 제공

코미디언 김수용이 촬영 중 쓰러진 뒤 심폐소생술을 받고 의식을 회복했으며, 회복 직후 후배 윤석주에게 직접 ‘살아있다’는 소식을 전한 사실이 공개됐다. 두 사람의 익숙한 농담 섞인 대화가 전해지며 팬들의 긴장을 풀어냈다.

17일 윤석주는 자신의 SNS에 김수용과 나눈 카카오톡 메시지를 캡처해 올렸다. 그는 먼저 “형님 괜찮으신 거죠? 너무 걱정된다”고 문자를 보내 안부를 확인했다. 이에 김수용은 “다행히 안 죽었어. 죽었다 살아남”이라는 특유의 건조한 유머로 답하며 현재 상태를 직접 알렸다.

사진= 윤석주 SNS

메시지는 곧 장난스러운 분위기로 이어졌다. 윤석주는 “조의금 굳었다, 아싸”라고 말했고, 김수용은 “까비(아깝다)”라고 응수해 평소의 케미를 그대로 보여줬다.

김수용은 지난 14일 가평에서 유튜브 촬영을 진행하던 중 갑자기 쓰러졌다. 신고를 받은 구급대가 현장에서 즉시 CPR을 실시했고, 병원으로 옮겨졌다.

소속사 미디어랩시소는 16일 공식 입장을 통해 “김수용 씨는 현재 의식을 회복했고 안정을 취하며 경과 관찰 중”이라고 전했다.

한편, 윤석주는 KBS 15기 공채 출신으로 ‘낙지’라는 예명으로 활동했던 개그맨이다. 최근에는 제주도에서 유튜브 활동과 속옷 브랜드 사업을 함께 펼치고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

