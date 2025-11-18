반전은 없었다…데이식스 연말콘, 전석 매진

밴드 DAY6(데이식스)의 KSPO DOME 연말 공연이 전석 매진됐다.

DAY6는 12월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2025 DAY6 Special Concert 'The Present''(스페셜 콘서트 '더 프레젠트')를 개최한다.

지난 11월 17일 오후 My Day(팬덤명: 마이데이) 5기를 대상으로 진행된 팬클럽 선예매에서 총 3회 공연의 전 회차 전석 매진을 기록했다. 특히 올해 5월 360도 오픈한 KSPO DOME 입성 공연인 'DAY6 3RD WORLD TOUR < FOREVER YOUNG > FINALE in SEOUL'(세 번째 월드투어 < 포에버 영 > 피날레 인 서울)에 이어 같은 공연장에서 다시 한번 솔드아웃을 이루며 '믿고 듣는 데이식스'가 선사할 연말 무대를 향한 기대를 키웠다.

DAY6는 데뷔 10주년을 맞아 올 한 해 풍성한 활약을 펼쳤다. 지난 5월 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우)를 선보인데 이어 국내 밴드 사상 처음으로 KSPO DOME에 단독 입성해 회당 최다 관객 기록을 경신했고, 7월에는 서울 송파구 잠실실내체육관에서 총 6회 규모의 공식 팬미팅 'DAY6 4TH FANMEETING < PIER 10: All My Days >'(<피어 텐: 올 마이 데이즈>)를 전개했다. 8월 경기 고양시 고양종합운동장에 'K팝 밴드 최초 입성'해 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >'(텐스 애니버서리 투어 < 더 데케이드 >)의 막을 올렸고 9월에는 음악 스펙트럼을 집약한 정규 앨범 'The DECADE'를 발표하며 10주년을 꽉 채우고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]