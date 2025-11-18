블리자드, 오버워치 2 체험존 큰 호응 얻으며 지스타 2025 참가 성료

지스타 2025 오버워치 2 체험존 전경. 블리자드 제공

블리자드 엔터테인먼트(Blizzard Entertainment)의 팀 기반 슈팅 게임 오버워치 2(Overwatch 2)가 지난 13일(목)부터 16일(일)까지 부산 벡스코에서 열린 지스타 2025(G-STAR 2025)에서 오버워치 2를 다양한 방식으로 경험할 수 있는 체험존을 운영, 많은 관람객에게 다채로운 콘텐츠와 즐길 거리를 제공하며 큰 호응 속에 일정을 성공적으로 마무리했다.

오버워치 2 부산 맵의 풍경으로 채워진 대형 LED가 설치된 오버워치 2 부스를 찾은 현장 관람객은 최신 빌드를 직접 체험하고, 대형 캐릭터 스태츄 전시 공간을 둘러보며 AI 포토카드 부스에서 자신만의 오버워치 영웅 포토카드를 만드는 등 다양한 프로그램을 즐겼다. 1만명이 넘는 관람객은 오버워치 2를 현장에서 경험하며 오버워치 2의 재미와 매력을 만끽했다.

김재준 오버워치 2 선임 콘셉 아티스트(좌)와 진정민 오버워치 2 한국 스튜디오 헤드가 라이브 드로잉 세션에서 브이 포즈를 취하고 있다. 블리자드 제공

15일에는 특별 프로그램으로 오버워치 2 개발팀 소속 한국인 아티스트들이 참여하는 ‘라이브 드로잉 세션’이 진행, 진정민 오버워치 2 한국 스튜디오 헤드와 김재준 오버워치 2 선임 콘셉 아티스트가 부산 광안대교를 배경으로 오버워치 2의 한국인 영웅인 D.Va와 메카를 실시간으로 그려내는 퍼포먼스를 선보였다. 여기에 팬들이 직접 좋아하는 캐릭터를 그리거나 오버워치 2를 향한 응원 메시지를 남기는 아트 콜라보가 더해져 뜨거운 호응을 이끌어 냈다.

오버워치 2가 정식 종목으로 참가한 지스타의 공식 이스포츠 대회 ‘지스타컵(G-STAR CUP)’ 역시 선수들의 치열한 플레이로 현장을 뜨겁게 달구며 큰 주목을 받았다. 오버워치 챔피언스 시리즈(Overwatch Champions Series, OWCS) 소속 선수들이 출전한 엘리트 부문은 치열한 예선과 본선을 거쳐, 15일 메인 스테이지에서 팬들의 열띤 응원 속 결승전이 진행됐으며, WAY 팀이 명승부 끝에 우승을 차지했다. 학생 부문 역시 현장을 찾은 학생들과 관람객의 높은 관심 속에 패기 넘치는 플레이로 지스타컵 무대를 더욱 뜨겁게 달궜다.

오버워치 2는 올해 지스타 2025를 비롯, 플레이엑스포, 게임문화축제, 게임 이스포츠 서울 등 다양한 행사에 참여하며 현장 체험형 콘텐츠를 통해 팬들과의 접점을 지속적으로 확대해 오고 있다. 또 지스타컵과 오버워치 챔피언스 시리즈 아시아(Overwatch Champions Series Asia) 등 여러 대회를 통해 이스포츠 정규 시즌 종료 이후에도 팬 커뮤니티에 다양한 즐길 거리와 콘텐츠를 제공하고 있다.

