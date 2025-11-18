“암표 거래 그만” 다비치·10CM, ‘건강한 티켓팅 문화’ 촉구

대한민국 대표 공연형 가수들이 암표 판매 금지를 위해 팔을 걷었다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주최·주관하고, 한국대중음악공연산업협회가 수행하는 ‘2025 음원사재기·공연 암표 모니터링 및 캠페인’의 일환으로, 암표 근절을 주제로 한 아티스트 숏폼 영상이 공개됐다. 이번 영상은 공연 티켓 불법 거래의 심각성을 널리 알리고, 공정한 예매 문화 확립을 위한 국민 인식 개선을 도모하기 위해 기획됐다.

최근 공연계에서 암표 문제가 사회적 이슈로 부각되면서, 공연 현장에서 팬들과 직접 마주하는 아티스트들이 그 심각성을 누구보다 먼저 체감하고 있다. 이러한 문제 의식에 공감한 아티스트들이 캠페인에 참여하며, 캠페인의 취지와 메시지에 더욱 큰 의미를 더했다.

이번 캠페인은 8월부터 11월까지 총 11팀의 아티스트가 릴레이 형태로 참여하여 이어졌으며, 먼저 지난 8월에는 LUCY와 YB(윤도현)이 포문을 열었고, 이어 9월에는 민경훈과 박지현이 합류했다. 이후 11월에는 터치드, N.Flying, 멜로망스, 10CM, Jay Park(박재범), 다비치, 카더가든이 차례로 참여하며, 암표 근절의 메시지를 하나로 모았다.

10CM는 영상에서 “공연을 보고 싶어하는 팬분들과 소비자분들이 항상 많은 피해를 보고 있다고 생각한다. 여러분들이 공연을 즐기고 있는 이 모습들처럼 건강한 방식으로 티켓팅해서 좋은 공연을 많이 보셨으면 좋겠다”고 전했다.

또한 아티스트들은 치열한 준비 끝에 완성한 공연이 암표로 인해 왜곡되고 퇴색되는 현실에 깊은 우려를 표했다. 아울러 암표 거래가 단순한 표의 사고팔기를 넘어, 관객의 관람 기회를 빼앗고 공연 문화의 본질적 가치를 훼손하는 행위임을 강조했다. 영상은 한국콘텐츠진흥원 공식 유튜브 채널과 SNS 계정을 통해 확인할 수 있다.

음공협 관계자는 “암표는 단순한 개인 간 거래가 아니라, 공연의 공정성과 팬의 권리를 침해하는 명백한 불법 행위”라며, 피해를 예방하기 위해서는 반드시 공식 예매처를 통해 티켓을 구입하고, 단순 변심에 따른 취소는 자제해 달라고 당부했다.

음공협은 콘서트·페스티벌·내한 월드투어 등 다양한 대중음악 공연을 주최·주관하는 40여 개 공연기획사로 구성된 문화체육관광부 인가 사단법인으로, 암표 근절을 위해서는 무엇보다 국민의 인식 전환이 중요하다고 강조했다. 앞으로도 ▲정책·법제 개선 촉구 ▲현장·온라인 모니터링 ▲신고 제보 시스템 구축 ▲관계 부처·플랫폼과의 공동 대응 등을 지속 추진할 계획이다.

한편 최근 암표 거래는 봇·매크로 선점, 위조 QR, 계정 탈취 등으로 점차 조직화. 지능화되고 있으며, 이에 따른 피해가 급증하고 있다. 정부는 이러한 불법 거래를 근절하기 위해 매크로 사용 여부와 관계없이 징벌적 과징금을 부과하고 신고자에게는 포상금을 수여하는 등, 처벌 범위를 확대하는 방안을 추진 중이다.

