이즈나, 네이버웹툰 ‘작전명 순정’과 특급 콜라보

'글로벌 슈퍼루키' 걸그룹 이즈나(izna)와 네이버웹툰 '작전명 순정'의 특별한 만남이 성사됐다.

이즈나(izna)가 참여한 네이버웹툰 ‘작전명 순정(글/그림: 꼬까리/들덤)’의 OST ‘사이코(Psycho)’가 오늘 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

‘작전명 순정’은 레트로 감성의 그림체와 매력적인 캐릭터로 토요 웹툰 상위권을 꾸준히 차지하며 큰 인기를 얻고 있다. 2021년 네이버웹툰 ‘지상최대공모전’ 우수상 수상작으로, '사람마다 평생 받을 사랑의 양이 정해져 있다'는 독특한 세계관을 바탕으로 뜨거운 호응을 얻었다.

이번 OST 'Psycho'는 강렬한 드럼과 몽환적인 신스 패드가 조화를 이루는 멜로 드럼 앤 베이스(Mellow Drum&Bass) 장르다. 프리 코러스에서는 저지클럽(Jerseyclub) 리듬으로 전환되며 리스너들의 귀를 사로잡는다.

또한, 중독성 있는 멜로디 라인과 가사를 통해 사랑에 빠지며 느끼는 혼란과 끝없는 생각을 키치한 사운드로 위트있게 풀어냈다. 이즈나(izna)의 청량하고 상큼한 음색이 더해지며 작품 속 캐릭터의 서사를 더욱 감각적이고 매력적이게 완성했다.

이즈나(izna)는 데뷔 1년이 채 되기 전 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억 회를 돌파하고, 올해 10월 데뷔 첫 지상파 음악방송 1위를 차지하며 눈부신 성장세를 입증한 5세대 대표 걸그룹이다.

국내외를 아우르는 ‘글로벌 슈퍼루키’로 자리매김한 이들은 이번 ‘작전명 순정’ OST ‘Psycho’를 통해 첫 웹툰 OST에 참여, 특유의 다채로운 표현력과 음악적 색채를 다시 한 번 선보일 예정이다.

이번 컬래버 음원 프로젝트에는 'i-dle(아이들)', '아일릿(ILLIT)', 'tripleS(트리플에스)', '유주 (YUJU)'등 다수의 히트 K-POP을 작곡한 'SSo', 'Ciara Muscat', '지유민', 그리고 'SEORA', 'Liam K', 'Jennifer Eunsoo Kim' 작사가가 참여했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]