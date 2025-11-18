마이진·박서진·손태진·장민호… ’2025 트롯챔피언 어워즈‘ 영광 누가 안나

2025 트롯챔피언 어워즈‘의 수상자를 가리는 팬 투표가 시작됐다.

한 해 동안 트롯계를 빛냈던 가수들이 총출동하는 ’2025 트롯챔피언 어워즈‘를 향한 관심이 고조되는 가운데, 팬들의 손으로 직접 뽑는 ’TOP10‘, ’올해의 남자가수‘, ’올해의 여자가수‘, ’올해의 라이징‘ 부문의 투표가 치열해지고 있다.

올해 ’트롯챔피언‘을 빛낸 10인에게 수여되는 ’TOP10‘ 부문은 김수찬, 마이진, 박서진, 손태진, 장민호 등이 후보로 이름을 올렸으며, 한 해 동안 두드러진 활약을 펼친 남녀 가수에게 수여되는 ’올해의 남녀가수상‘ 후보로는 남자 부문에는 박서진, 손태진, 장민호 등이, 여자 부문에는 김다현, 김태연, 마이진 등이 각각 이름을 올렸다. 또한 ’트롯챔피언‘을 통해 두각을 드러내며, 향후 성장이 기대되는 ’올해의 라이징‘ 부문에는 박지후, 최윤하, 최재명 등이 후보로 선정됐다. 각 부문 후보는 트롯챔피언의 한 해 동안 성적을 반영하여 결정됐다.

’TOP10‘은 총 30명의 후보가 이름을 올린 만큼 각 팬덤의 막강한 화력으로 순위가 계속 뒤바뀌고 있다. 또한 ’올해의 남자가수‘, ’올해의 여자가수‘ 부문에는 각 1명에게 수여되는 상인 만큼 수상자에 대한 기대감이 더욱 고조되며, 특히 팬 투표 100%로 최종 결과가 결정되는 ’올해의 라이징‘ 부문은 1위와 2위 간의 격차가 수시로 변하며 치열한 접전을 벌이고 있다.

지난 11월 13일(목) 시작된 ’2025 트롯챔피언 어워즈‘ 팬 투표는 셀럽챔프 앱에서 진행되며, 11월 26일(수) 자정까지 참여할 수 있다. 투표 참여와 각 부문에 관한 자세한 사항은 셀럽챔프 앱에서 확인할 수 있다.

각 부문 수상자에게는 트로피가 수여되며, 더불어 특별 무대도 함께 선보일 예정이다. 수상 결과는 12월 18일(목) 오후 8시 MBC ON ’트롯챔피언‘을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

