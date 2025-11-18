티빙도 ‘임영웅 효과’ 볼까…30일 ‘IM HERO’ 독점 라이브

OTT 플랫폼 티빙(TVING)이 오는 30일 오후 5시 올림픽공원 케스포돔(KSPO DOME)에서 열리는 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO TOUR 2025-서울’ 마지막 회차 공연을 독점으로 생중계한다.

임영웅의 2025 전국투어 콘서트 '아임 히어로(IM HERO)'는 매번 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 폭발적인 인기를 증명해 왔다. 임영웅의 이번 전국 투어는 전 세대를 아우르는 명곡들이 담긴 정규 2집 '아임 히어로(IM HERO) 2'를 발표하고 열리는 콘서트이다. 새로운 세트리스트와 압도적인 스케일의 다채로운 무대를 선보일 임영웅의 모습에 팬덤을 넘어 대중들까지 큰 관심을 보내고 있다.

이번 티빙의 독점 라이브는 티켓을 구하지 못한 팬들에게 콘서트의 열기와 감동을 느낄 수 있는 기회가 될 것으로 기대를 모은다.

임영웅은 이번 콘서트 라이브를 앞두고 직접 티빙 독점 생중계에 대한 기대감을 전하기도 했다. 앞서 티빙에서 공개한 스페셜 그리팅 영상에서 임영웅은 ‘더 많은 분들과 함께 하기 위해 준비했다. 티빙 가입만 하면 누구나 무료로 시청할 수 있다’며 ‘저 임영웅과 함께 공연 즐길 준비 다 되셨나요?’라고 시청을 독려하기도 했다. 티빙 가입자는 별도의 이용권 구매 없이도 이번 생중계를 즐길 수 있다.

한편, 티빙은 2022년 임영웅 콘서트 생중계를 통해 당시 역대 라이브 중 최고 유료가입기여자수와 약 96%의 실시간 시청 점유율(분단위 시점 UV 기준)을 기록하며 '임영웅 효과'를 입증한 바 있다. 또한 공연 시작 전 오픈한 라이브 채널을 통해 14만 건이 넘는 채팅 수와 현장 관객의 인터뷰가 실시간 전달되며 현장의 분위기를 전해 이용자들에게 긍정적인 반응을 이끌기도 했다.

티빙 관계자는 "티빙은 최근 라이브 서비스 개편과 '같이 볼래?', '팬덤중계' 등 라이브 콘텐츠 강화를 통해 이용자들의 라이브 콘텐츠를 중심으로 한 총체적 IP 경험 확장에 나서고 있다"라고 설명하며, "이번 임영웅 콘서트 라이브 또한 이용자들에게 한층 더 풍부한 콘텐츠를 제공, 만족도 향상에 기여하길 기대한다"고 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

