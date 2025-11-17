남자프로배구 OK저축은행 , 18일 홈경기서 ‘OK저축은행 앱 인증 응원 굿즈 증정 이벤트’

사진=OK저축은행 읏맨 제공

남자프로배구 OK저축은행이 오는18일 부산 강서실내체육관에서 열리는 진에어 2025∼2026 V리그 남자부 2라운드 KB손해보험과 홈경기에서 ‘OK저축은행 앱 인증 응원 굿즈 증정 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 지난 홈 개막전부터 지속적으로 뜨거운 응원을 보내준 부산 팬들에게 감사를 전하고, 현장 응원 열기를 더욱 높이기 위한 취지로 마련됐다.

이벤트 창구에서 OK저축은행 앱 화면을 제시하면 참여할 수 있다. 관중 출입구 옆에 위치한 경품 수령처에서 ‘부산OK응원티셔츠’ 또는 ‘부산OK 응원 타월’ 중 하나를 선택해 즉시 수령할 수 있다. 해당 이벤트는 1인 1회 참여 가능하다.

OK저축은행 관계자는 “지난 두 차례 홈 경기에서 부산 팬분들이 보내준 열렬한 응원이 선수단에게 큰 힘이 되고 있다”라며 “이에 대한 감사함을 전하고자 이번 이벤트를 기획했다. 앞으로도 팬과 함께 즐길 수 있는 다양한 현장 참여 프로그램을 기획할 예정이다”라고 밝혔다.

