GKL, 금융정보분석원 자금세탁방지 제도이행 업권별 평가 ‘최우수’

그랜드코리아레저(GKL)는 금융정보분석원(FIU)의 업권별 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 전국 14개 카지노 가운데 최고 점수를 받으며 최우수 기관에 선정됐다고 17일 밝혔다.

자금세탁방지 제도이행평가는 금융기관 등의 자금세탁방지제도 이행 수준 등을 객관적으로 평가함으로써 자금세탁방지제도의 원활한 정착과 이행을 유도하기 위한 제도다. 금융정보분석원에서는 자금세탁방지 의무기관 전체를 대상으로 하는 종합평가와 업권별 평가 등 매년 2차례 평가를 시행하고 있다.

업권별 평가는 전년도 7월~올해 6월까지 자료를 바탕으로 운영위험(위험관리도) 및 고유위험(위험노출도) 수준을 평가한다. GKL은 ▲고객확인제도 이행 수준 ▲의심되는 거래보고 관리 ▲임직원 대상 교육 강화 등에서 높은 점수를 받았다.

앞서 GKL은 지난 8월 발표한 종합평가에서도 전체 5000여 개 자금세탁방지 의무기관 가운데 상위 15% 이내 우수기관에 선정된 바 있다.

윤두현 GKL 사장은 “전 임직원이 투명하고 건전한 금융거래 질서 확립을 위해 노력하고 있다”며 “우리나라를 대표하는 카지노 공기업으로서 투명한 금융거래의 모범이 되도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편, GKL은 지난 2022년 자금세탁방지제도 의무를 성실히 이행한 공을 인정받아 ‘자금세탁방지 우수기관’ 금융위원장 표창을 받았으며, 2023년에는 업계 최초 ‘카지노 자금세탁 위험기반 자동화 시스템’을 업계 최초로 구축하는 등 자금세탁방지를 위해 많은 노력을 기울이고 있다.

