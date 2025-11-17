안산그리너스FC, ‘K리그 대표 테크니션' 최문식 감독 선임

사진=안산그리너스FC 제공

안산그리너스FC는 팀 분위기 쇄신과 확실한 팀 컬러 구축을 위해 최문식 전 한국프로축구연맹 TSG 위원(현 안산그리너스FC 테크니컬 디렉터)을 새로운 사령탑으로 선임했다고 17일 밝혔다. 최 신임 감독은 창단 후 최저 득점의 불명예를 안았던 올 시즌의 부진을 씻고, 안산에 끈질긴 '늑대 군단'의 투혼을 주입할 계획이다.

최문식 감독은 K리그 팬들에게 한국축구 역사상 '최고의 테크니션 중 한 명'으로 각인된 레전드 플레이어 출신이다. 특히 지도자로서 그는 숨겨진 재능을 발굴하고 육성하는 탁월한 능력을 보여줬다. 대전하나시티즌 감독 시절 황인범 선수(현 페예노르트 소속, 국가대표팀 미드필더)를 프로 무대에 과감히 투입해 대표팀의 간판 미드필더로 키워냈고, 포항 유소년지도자 시절에는 황희찬 선수(現 울버햄튼, 국가대표팀 공격수)의 잠재력을 끌어올리는 데 기여했다.

최감독은 “올 시즌 아쉬웠던 팀 성적의 근본적인 원인인 공격력 침체(창단 후 최저 득점)를 해소하는 데 전력을 다할 계획이다. 선수들의 기술과 창의성을 중시하면서도, 안산의 마스코트인 '늑대'처럼 상대를 끈질기게 물고 늘어지는 근성을 팀 컬러로 이식할 것이다. 내년 시즌 투지와 조직력을 기반으로 팬들에게 이기는 기쁨뿐 아니라 투쟁심 가득한 감동을 선사할 것을 약속드린다” 라며 선임 소감을 밝혔다.

김정택 단장은 "최문식 감독은 이미 테크니컬 디렉터로 팀을 파악하고 있었기에, 즉시 전력 강화에 착수할 수 있는 최적의 인물이라 판단했다. 그의 검증된 선수 육성 시스템과 확실한 팀 철학이 침체된 안산을 다시 K리그2의 다크호스로 만들 것이라 확신한다"며 "새롭게 태어날 안산 늑대 군단의 열정적인 도전에 팬 여러분의 뜨거운 성원을 부탁드린다"고 전했다.

최문식 신임 감독은 곧바로 팀에 합류하여 서울이랜드와의 39라운드 원정경기부터 지휘하며, 2026시즌을 위한 선수단 재정비 및 전력 보강 작업에 돌입할 예정이다.

