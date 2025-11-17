한그루, 크롭티로 드러낸 탄탄 복근…완벽한 몸매 눈길

배우 한그루가 탄탄하고 늘씬한 몸매를 공개했다. 사진 = 한그루 SNS 계정

배우 한그루가 탄탄하고 늘씬한 몸매를 공개했다.

한그루는 17일 자신의 SNS에 별다른 글 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 한그루 SNS 계정

공개된 사진 속 한그루는 크롭티를 입고 탄탄하게 다져진 복근을 드러내며, 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡았다. 늘씬하고 균형 잡힌 몸매가 눈길을 끌며 건강미와 자신감을 동시에 뽐냈다.

한편, 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼하여 2017년 쌍둥이를 출산했다. 그러나 결혼 7년 만인 2022년 9월, 합의 이혼을 발표했다. 현재 두 자녀의 양육권을 맡아 홀로 아이들을 키우고 있다.

또한 지난해 12월부터 KBS2 일일드라마 ‘신데렐라 게임’의 주인공 구하나 역으로 출연 중이다. 드라마 ‘신데렐라 게임’은 복수를 테마로 한 강렬한 이야기로, 한그루는 극의 중심인물인 구하나를 연기하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]