김호중 상대로 3000만 원 요구? 소망교도소 직원 조사 착수

음주운전 뺑소니 혐의로 실형을 선고받아 복역 중인 가수 김호중이 교도관에게 수천만 원대 금품을 요구받았다는 의혹이 제기되며 법무부가 진상조사에 나섰다.

법무부는 지난 9월 소망교도소 소속 직원 A씨가 재소자인 김호중에게 약 3000만 원 상당의 금전을 요구한 정황을 포착해 조사 중인 것으로 알려졌다. 김호중은 지난 5월 음주 뺑소니 혐의로 징역 2년 6개월을 확정받았으며, 8월 서울구치소에서 소망교도소로 이송됐다.

A씨는 김호중에게 “소망교도소로 이감되는 데 도움을 줬으니 그 대가로 3000만 원을 달라”고 요구한 것으로 전해졌다. 다만 실제로 돈이 오간 사실은 아직 확인되지 않은 상태다.

한편 소망교도소는 국내에서 유일하게 민간이 운영하는 민영 교도소로, 공무원이 아닌 민간 직원이 교정 업무를 맡고 있다.

김호중은 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등 혐의로 재판을 받았고, 현재 징역 2년 6개월을 복역 중이다. 출소는 2026년 11월 예정이다.

