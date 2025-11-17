“기부와 나눔 함께 실천”…‘지방이’와 함께 3000명 뛰었다

“이렇게 좋은 날, 좋은 장소에 좋은 분들이 모였으니까 멋지게 뛰어봅시다!”(김남철 365mc 대표이사)

서울 여의도 문화의 마당에 거대한 지방이가 등장했다. 365mc의 아이콘 지방이는 이날 ‘핏땀런(FIT-땀-RUN)’ 기부 러닝에 나서는 러너들을 응원하기 위해 함께했다.

김남철 대표와 신정원 본부장이 핏땀런 참가자들의 출발을 격려하고 있다. 핏땀런에 참가한 3000여명이 달리기를 시작했다. 핏땀런 참가자들이 준비운동을 하고 있다.(왼쪽부터 시계방향)

365mc와 아동복지전문기관 초록우산은 지난 16일 달리기대회 핏땀런을 성료했다. 이는 국민 건강 증진과 나눔 문화 확산을 목표로 열린 대회다. 행사를 통해 시민들이 스포츠를 즐기며 기부와 나눔의 가치를 함께 실천하는 장을 마련한다는 목표로 개최됐다. 3000여명의 러너가 아침부터 모여 달리기를 통해 따뜻한 마음을 기부했다.



365mc는 이번 행사가 단순 스포츠 이벤트를 넘어 신체 건강 증진은 물론 정신적 안정에도 도움을 주는 공익적 활동이라는 점에서 병원이 지향하는 가치와 부합해 개최하게 됐다고 설명했다. 여기에 남녀노소 운동 습관을 형성하고, 건강한 삶과 이웃 사랑을 실천할 수 있는 의미 있는 행사라는 취지다.

확실히 ‘러닝’이 요즘 대세가 됐다는 것을 느낄 수 있었다. 아침 8시 무렵부터 여의도역 인근에는 지방이가 그려진 주황색 핏땀런 러닝 티셔츠를 입은 참가자들이 대회장을 향해 걸어가고 있었다. 공원에서는 지방이 조형물, 지방이 인형탈과 함께 기념사진을 찍는 참가자도 많았다.



가족 구성원이 다함께 달리기 대회에 참가하며 추억 남기기에 나서기도 했다. 서울 동대문에서 온 김영희 씨(57)는 평소 달리기를 즐기는 마니아다. 이번에는 따뜻한 마음을 나누기 위해 아내 류영은 씨, 아들 김상현 씨와 함께 참여했다. 김영희 씨는 “다함께 완주가 목표입니다, 파이팅”이라며 미소지었다.

출발 신호와 함께 첫 조가 달려나가기 시작했다. 김남철 365mc 대표, 신정원 초록우산 어린이재단 본부장, 지방이가 러너들을 응원했다.



이날 대회장에는 참가자들이 즐길만한 콘텐츠가 가득했다. 즉석사진 포토부스, 기록을 남길 수 있는 부스 등 다양한 포토존이 가득했다. ‘지방을 뽑아라’ 콘텐츠도 호응을 얻었다. 참가자가 직접 인형뽑기 속 크레인이 된 것처럼 공중에 매달려 지방이 인형을 받을 수 있는 코너로 인기를 모았다.

특히 김남철 365mc 대표는 이날 직접 현장 의료&구급 부스를 진두지휘했다. 혹시 모를 부상자에 대비해 대회가 끝날 때까지 든든하게 자리를 지켰다. 구급차 역시 3대를 완비해 응급 상황 발생 시 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 조치했다.



이날 달리기 대회 참가비 2만원은 전액 환불돼 눈길을 끌었다. 365mc는 대회 당일 현장에 출석한 참가자의 참가비를 전액 환불해 기부금 방식으로 초록우산에 전달했다. 이는 임산부와 영아를 위해 쓰이는 것으로 알려졌다. 이번에 모인 참가비와 기부금은 총 7500만원이었다.



김 대표에 따르면 참여자들에게 금전적 부담 없이 건강을 돌볼 기회를 제공하고, 의료기관의 사회적 책임을 실천하기 위한 취지에서 참가비를 무료로 전환했다.



그는 “앞으로도 365mc는 국민 건강에 대한 책임을 함께 이행하는 한편, 나눔과 동행의 가치를 실천하며 글로벌한 의료기관으로서의 사회적 책임을 다하는데 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.



한편, 이번 대회는 국내 기부 러닝 페스티벌 전문 기업 빅워크가 주관했다. ▲비즈케이션 ▲로하스메디 ▲대한뉴팜 ▲한국인삼공사 ▲매일유업 ▲비비안 ▲모닛셀 ▲인바디 ▲메디큐브 ▲아비브 ▲아름다운가게 등 11개 파트너사가 후원했다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]