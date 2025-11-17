귀필러·목주름 시술 노하우는… 메디톡스, ‘M.LAB 메디컬 트레이닝’ 성료

바이오제약기업 메디톡스는 지난 15일 대구에서 개최된 의료 전문가 초청 학술 교육 프로그램 ‘M.LAB(Medytox Leader Advance Beginner) 메디컬 트레이닝’을 성공적으로 마쳤다고 17일 밝혔다.

이번 ‘M.LAB’은 서울, 부산, 청주에 이어 대구에서 진행됐다. 이날 국내 의료 전문가 20여 명이 참석했다.

연자로 나선 정규식 글래드성형외과의원 대표원장은 히알루론산 필러 ‘뉴라미스’를 활용, 최근 각광 받고 있는 시술을 중심으로 강연을 펼쳤다. ‘뉴라미스 하트’를 활용한 귀 필러 시술법과 ‘뉴라미스 스킨 인핸서’로 진행하는 목주름 하이드로 리프팅 시술법에 대한 이론 강연을 진행한 후, 직접 라이브 시술을 시연함으로써 참석자들이 안전하고 효과적인 시술 노하우를 체득할 수 있도록 도왔다.

메디톡스 관계자는 “이번 ‘M.LAB’은 ‘뉴라미스’와 필러 시술 트렌드에 대한 이해도를 높여 전문가를 양성하는 데 초점을 맞췄다”며 “국내외 의료진과 학술 교류를 지속해 올바르고 안전한 시술 문화 정착에 앞장설 것”이라고 말했다.

한편, M.LAB 메디컬 트레이닝은 메디톡스의 대표적인 학술 교육 프로그램이다. 국내외 의료진의 제품 이해도 제고와 시술 역량 강화를 목적으로 운영된다. 이는 비기너, 어드밴스, 리더 등 단계별 코스로 구성돼 있으며, 보툴리눔 톡신 제제와 히알루론산 필러를 주제로 맞춤형 강의와 라이브 데모 등을 제공한다.

