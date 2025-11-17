‘눈 내린 던바튼’…마비노기 모바일, 스타필드 수원서 첫 팝업 오픈

마비노기 모바일 첫 팝업스토어가 스타필드 수원점에서 운영된다. 넥슨 제공

넥슨은 자회사 데브캣이 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘마비노기 모바일’의 첫 번째 팝업을 스타필드 수원에서 운영한다고 17일 밝혔다.

스타필드 수원 그랜드 아트리움 공간에서 내년 1월1일까지 운영되는 이번 팝업에는 대형 크리스마스 트리와 함께 ‘눈 내린 던바튼’ 콘셉트의 다양한 조형물, 포토존 등이 마련됐다. 먼저 대형 트리에는 게임 속 NPC인 몰리, 로나, 판의 모형이 설치돼 마비노기 모바일의 감성을 담아낸 메인 포토존으로 꾸며졌다.

뿐만 아니라, 크리스마스 기념으로 제작된 특별 프레임으로 세 컷 사진을 찍을 수 있는 포토부스도 마련됐으며, 던바튼의 분수대를 형상화한 조형물, 나오와 함께하는 포토존 등 크리스마스 콘셉트의 포토존이 현장에 구비됐다. 또한 팝업 기간 중 이용자로부터 접수된 사연을 현장에 마련된 사연 전광판에 전시하는 전광판 이벤트도 진행된다.

다음달 17일부터는 더욱 확대된 규모의 굿즈샵과 추가 현장 이벤트를 만날 수 있는 던바튼 크리스마스 마켓이 개장된다. 마비노기 모바일의 첫 공식 굿즈를 만나볼 수 있는 자리로, 달고나 뽑기, 모험가 포토카드 만들기 등 다양한 프로그램도 확인할 수 있다.

마비노기 모바일 첫 팝업스토어가 스타필드 수원점에서 운영된다. 넥슨 제공

넥슨은 이번 팝업을 기념해 다양한 현장 이벤트를 실시한다. 팝업 방문자가 마비노기 모바일 앱을 설치하거나 공식 홈페이지 로그인을 통해 이용자인 점을 인증 시 게임 쿠폰과 함께 크리스마스 나오 팬뱃지, 로나의 포토부스 무료 이용권을 받을 수 있다.

더불어 운영 기간 중 매주 토요일과 일요일, 12월25일에는 팝업에서 촬영한 사진을 SNS에 해시태그와 함께 업로드하면 SD 캐릭터가 담긴 스티커와 함께 현장에서 폴라로이드 촬영을 할 수 있는 SNS 이벤트도 실시된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]