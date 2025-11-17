“합의 없다”…어도어, 뉴진스 루머·딥페이크 가해자 법적 대응 예고

그룹 뉴진스. 사진 = 어도어

소속사 어도어가 그룹 뉴진스의 권익 보호를 위해 강력한 법적 대응에 나선다고 밝혔다.

어도어는 17일 팬 소통 플랫폼 위버스에 ‘아티스트 권익 침해 관련 법적 대응 상황 안내’라는 제목의 공지문을 게재했다. 어도어는 “최근 아티스트에 대한 악의적인 가짜 뉴스 유포, 사생활 침해, 욕설 및 멸칭 사용 등 권익 침해의 심각성이 더욱 높아지고 있다고 판단함에 따라, 추가 인력을 투입하여 집중적인 채증을 진행했다”고 설명했다.

이어 “이달 중 네이버 뉴스, 디시인사이드, 인스티즈, 네이트판, MLB파크, 더쿠 등 온라인 사이트에 악성 게시물을 게시한 이들을 상대로 형사 고소장을 접수할 예정입니다. 또한, 추가 채증 결과에 따라 비정기 추가 고소도 근 시일 내에 병행할 계획”이라고 밝혔다.

또한 “딥페이크 범죄에 대해서는 더욱 엄중하게 대응하고 있다. 근에도 딥페이크 가해자들의 합의 요청이 있었으나, 이를 거절하고 엄벌 의사를 수사기관에 전달했다”며 “어도어는 아티스트의 권익 보호를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 강조했다.

한편, 앞서 지난 12일 어도어는 “해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다”며 “두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다”고 발표했다.

이후 멤버 민지, 하니, 다니엘도 입장문을 통해 “최근 신중한 상의를 거쳐 어도어로 복귀하기로 결정했다”며 “한 멤버가 현재 남극에 있어 전달이 늦게 됐는데 현재 어도어가 회신이 없어 부득이하게 별도로 입장을 알리게 됐다”고 전했다.

어도어는 해당 세 멤버와 개별 면담을 조율 중이라며 “원활한 논의가 될 수 있도록 최선을 다할 예정”이라고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

