당뇨병, 한식 위주 식사로도 관리 가능할까?

최근 국내 당뇨병 유병률이 심각한 수준으로 나타나고 있다. 2021~2022년 기준으로 30세 이상 성인에서 15.5%에 이르는 것으로 보고되었으며, 65세 이상 고령층에서는 거의 30%에 달하는 수준을 보이고 있다. 또한 2023년 국민건강영양조사에서 30세 이상 성인 유병률이 11.7%로 보고되었는데, 남성 14.7%, 여성 8.8%로 성별 격차도 뚜렷하다.

이 병을 인지하고 있는 환자는 약 74.7%이며, 치료를 받고 있는 비율은 약 70.9%에 그쳤고, 혈당·혈압·지질을 모두 통합관리한 환자는 겨우 15.9% 수준이라는 조사 결과도 나왔다.

이러한 통계는 국내 당뇨병이 단순히 유병률이 높은 것에 그치지 않고, 관리와 예방 모두에서 큰 과제를 안고 있다는 사실을 보여준다.

◆당뇨병은 100% 유전?

당뇨병에 대한 오해 중 하나는 ‘가족력이 곧 운명’이라는 인식이다. 물론 유전적 요인은 무시할 수 없지만, 절대적인 건 아니다.

수원S서울병원 나경민 가정의학과 원장은 “부모나 형제자매 중 당뇨병 환자가 있는 경우 자녀의 발병 확률이 약 30% 정도로 보고된다”며 “특히 비만과 생활습관이 결합되면 그 위험은 더욱 높아진다”고 설명했다.

즉, 체질보다 중요한 것은 생활환경이다. 인슐린이 제 기능을 하지 못하는 제2형 당뇨병은 식단과 체중 관리만으로도 발병 위험을 현저히 줄일 수 있다.

◆약물과 스트레스도 당뇨를 부른다

많은 사람이 비만만을 원인으로 생각하지만, 당뇨는 신체의 면역 균형이 깨질 때도 찾아온다. 스트레스 호르몬이 과도하게 분비되면 혈당을 상승시켜 당 대사에 혼란을 일으킨다. 나경민 원장은 “업무나 환경적 스트레스가 지속될 경우, 인슐린 저항성이 높아져 혈당 조절이 어려워질 수 있다”고 경고했다.

또한 약물 부작용으로 인한 2차성 당뇨도 간과할 수 없다. 그는 “부신피질호르몬제, 경구피임약, 갑상선호르몬제 등을 장기간 복용하면 혈당 상승 위험이 있다”며 “가족력이 있는 사람은 정기적인 혈당 측정이 필수”라고 덧붙였다.

◆운동이 관리 비결?

혈당 조절을 위해 운동을 시작하는 당뇨인에게 중요한 것은 ‘지속 가능한 루틴’이다. 단순한 유산소운동보다는 근력운동을 병행할 때 효과가 크다는 연구 결과가 다수 보고됐다. 근육량이 늘어나면 포도당을 에너지원으로 소비해 혈당이 안정되기 때문이다.

나 원장은 “근력과 유산소를 병행한 그룹은 당화혈색소가 평균 0.8% 감소한 반면, 유산소만 한 그룹은 0.7%, 근력만 한 그룹은 0.4% 감소했다”며 “하루 30분 이내라도 꾸준히 몸을 움직이는 것이 핵심”이라고 조언했다.

다만 혈당이 80mg/dL 미만 또는 300mg/dL 이상일 때는 운동을 피하고, 저혈당 증상이 느껴질 경우 즉시 휴식을 취해야 한다.

◆한식위주 혈당 관리 가능한가?

당뇨병 관리의 핵심은 얼마나 먹느냐보다 어떻게 먹느냐에 있다. 식단 조절은 단순히 당분을 줄이는 차원을 넘어, 혈당이 급격히 오르지 않게 만드는 식사 구조를 만드는 것이 중요하다.

나경민 원장은 “식사 순서만 바꿔도 혈당 상승폭이 완화된다”며 “채소 → 단백질 → 탄수화물 순으로 먹는 식사법이 도움이 된다”고 조언했다. 채소의 식이섬유가 먼저 포도당 흡수를 늦추고, 단백질이 포만감을 높여 과식을 방지하기 때문이다.

특히 한식 식단은 기본적으로 채소와 잡곡 위주라 혈당 조절에 유리하다.

나 원장은 “한국인은 쌀을 주식으로 하기 때문에 밥의 양을 줄이고 반찬의 비중을 늘리는 것만으로도 혈당 관리 효과가 크다”고 말했다.

흰쌀밥 대신 현미·보리·귀리 등 잡곡밥을 선택하고, 반찬은 데친 호박잎·시금치·청경채처럼 섬유질이 풍부한 채소 위주로 구성하는 것이 좋다. 단백질은 두부·달걀·생선구이처럼 기름기가 적은 음식을 고르고, 국은 된장국·미역국처럼 나트륨과 기름이 적은 것을 권장한다.

또한 식사 속도와 타이밍도 중요하다. 식사는 하루 세 끼를 일정한 시간에 규칙적으로 유지하고, 야식은 피하는 것이 원칙이다. 간식이 필요하다면 삶은 달걀이나 견과류처럼 혈당 변동이 적은 음식을 소량 섭취한다.

나경민 원장은 “젓갈·장아찌 같은 짠 반찬은 혈압과 혈당 조절을 방해할 수 있다”며 “밥을 천천히 15분 이상 씹으며, 식사 중 물을 자주 마시는 습관이 혈당 급상승을 막는 가장 쉬운 방법”이라고 덧붙였다.

