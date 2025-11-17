지스타 2025, 20만 게이머 모였지만 ‘성과-아쉬움’ 교차 [BS이슈]

지난주 국제 게임 전시회 지스타 2025가 열린 부산 벡스코 전경. 신정원 기자

국제 게임 전시회 ‘지스타 2025’가 20만 명에 달하는 게이머들의 뜨거운 호응 속에 막을 내렸다. 올해 역시 국내 주요 게임사들이 대형 신작을 공개했고, 관람객들은 다양한 게임 캐릭터 코스프레로 현장을 축제 분위기로 채웠다. 다만 업계가 지속적으로 강조해온 ‘글로벌 도약’이라는 목표에 비춰보면, 여전히 풀어야 할 과제가 적지 않다는 지적도 나온다.

17일 주최사인 한국게임산업협회에 따르면 지난 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 개최된 지스타 2025는 4일간 총 약 20만2000명이 방문하며 성황리에 마무리했다.

BTC 및 BTB 합계 총 3269부스가 마련된 이번 행사에서는 메인 스폰서로 참여한 엔씨소프트의 ‘아이온2’, ‘신더시티’, ‘호라이즌 스틸 프론티어스’. ‘리밋 제로 브레이커스’, ‘타임 테이커즈’, 넷마블의 ‘프로젝트 이블베인’, ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’, ‘일곱 개의 대죄: 오리진’, ‘몬길: 스타 다이브’, 크래프톤의 ‘팰월드 모바일’, 웹젠의 ‘게이트 오브 게이츠’, ‘테르비스’ 등 신작을 확인하고 체험해볼 수 있는 기회가 다채롭게 제공됐다.

게임사들이 마련한 체험존은 기본 2시간 정도의 대기 시간이 발생하며 게이머들로부터 관심을 받았고, 개발자 토크쇼, 인플루언서 행사 등 다양한 부대 행사도 큰 호응을 얻으며 진행됐다.

글로벌 개발사들의 콘텐츠도 다양하게 확인할 수 있었다. 반다이남코 엔터테인먼트는 ‘에이스 컴뱃’ 시리즈 30주년을 기념한 특별 공간을 마련했고, 블리자드 엔터테인먼트는 ‘오버워치 2’ 테마의 체험존을 구성해 발길을 끌었다. 또 세가·아틀러스는 ‘페르소나’ 시리즈 및 ‘메타포 리판타지오’의 아트워크 전시와 체험 이벤트를 진행했으며, 워호스 스튜디오는 ‘킹덤 컴: 딜리버런스 2’의 마지막 DLC 출시와 함께 지스타를 찾아 관람객들과 소통했다.

컨퍼런스 행사인 지콘(G-CON)과 인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시도 지난해보다 풍성한 프로그램으로 전시회의 전문성 강화에 힘을 보탰다.

하지만 지난해 행사보다 아쉬운 점이 남는다. 개막식에는 조영기 한국게임산업협회장, 김성회 더불어민주당·정연욱 국민의힘 의원, 최재환 문화체육관광부 게임콘텐츠산업과장 등이 참석했지만, 별다른 축사 없이 개막식 사진만 촬영하고 현장을 둘러보는 데 그쳤다.

또 지난해엔 대통령 축전 영상이 공개되며 큰 관심을 받았지만 이번엔 그만한 정부의 관심이 부족했다. 최근 이재명 대통령과 정부가 직접 게임 산업 진흥 의지를 드러내면서 적극적인 행보가 기대됐지만, 행사에서는 그 기대에 미치는 모습을 어디에서도 볼 수 없었다.

행사 기간동안 정청래 더불어민주당 대표와 김민석 국무총리가 현장을 방문하긴 했으나, 정 대표는 승부 조작 혐의로 유죄를 선고받은 전 프로게이머를 언급했다가 사과하는 해프닝이 발생했다.

국내 주요 게임사들의 대거 불참도 아쉬움을 더했다. 넥슨, 펄어비스, 스마일게이트, 컴투스, 드림에이지(구 하이브IM) 등이 올해 지스타에 모습을 드러내지 않으면서, 지난해 제2전시장까지 가득 채웠던 대형 신작 전시의 열기가 올해는 다소 약해졌다는 평가가 나온다. 올해 제2전시장은 인디게임과 해외 개발사 중심으로 부스가 꾸려졌다. 게임 유저들의 발길도 제1전시장 위주로 이어졌다.

올해 21주년을 맞은 지스타는 국내 게임 산업의 현주소를 확인함과 동시에 지속 성장 방안과 미래 발전 전략을 점검해야 하는 과제를 남겼다. 변화에 대응한 혁신적 전시 기획과 글로벌 협력 확대가 요구되고 있다.

