나나 자택 침입 30대, 특수강도상해 혐의로 구속

애프터스쿨 출신 배우 나나. 사진 = 뉴시스

애프터스쿨 출신 배우 나나의 집에 흉기를 들고 침입한 30대 남성이 구속 조치됐다.

경기 구리경찰서는 17일, 전날 의정부지방법원 남양주지원은 특수강도상해 혐의로 나나의 집에 침입한 30대 남성 A씨에 대한 구속영장을 발부했다고 밝혔다. 당초 경찰은 A씨를 특수강도미수 혐의로 입건했으나, 피해자인 나나 어머니가 부상을 입었다는 병원 진단서에 따라 특수강도상해 혐의로 영장을 신청했고, 법원은 도주 우려 등을 이유로 구속 결정을 내렸다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 15일 오전 6시께 경기 구리시 아천동 소재의 나나 자택에 흉기를 들고 침입했다. 나나 모녀를 위협하고 상해를 가하며 돈을 요구한 혐의를 받는다. A씨는 미리 준비한 사다리를 타고 베란다까지 올라가 잠겨있지 않은 문을 열고 집 안으로 들어갔고, 나나 어머니 목을 조르는 등 상해를 입힌 것으로 알려졌다.

나나 모녀가 몸싸움 끝에 맨손으로 A씨를 제압 후 경찰에 신고했고, A씨는 턱부위에 열상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

소속사는 나나 어머니가 범인을 제압하는 과정에서 의식을 잃을 정도로 한때 부상이 심각했으며, 나나도 다쳐서 치료를 받았다고 설명했다.

조사 결과, A씨는 “연예인의 집인지 알지 못했고 생활비가 부족해 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 나나의 사생이거나 연예인임을 노리고 저지른 범죄는 아니라고 결론 내렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]