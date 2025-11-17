신상우호, 유럽 원정 평가전 소집 명단 확정… 지소연·이금민·장슬기·김혜리 승선

신상우 한국 여자축구대표팀 감독. 사진=뉴시스

한국 여자축구대표팀 유럽 원정 평가전 소집 명단이 확정됐다.

대한축구협회는 17일 올해 마지막 A매치에 나설 명단 26명을 확정해 발표했다.

대표팀의 주축인 지소연, 이금민(이상 버밍엄시티), 장슬기(경주한수원), 김혜리(우한 징다) 등이 예상대로 승선했다. 지난달 동아시안컵 당시 부상으로 빠졌던 최유리(인천현대제철)가 다시 대표팀에 복귀했다. 지난해 스웨덴 무대로 진출한 손화연(아이코 포트볼)은 지난해 2월 이후 무려 1년9개월 만에 대표팀에 승선했다.

새 얼굴도 등장한다. 고려대를 졸업하고 2021년 WK리그 무대에 입성한 미드필더 송재은(수원FC위민)이 최초로 대표팀에 발탁됐다.

해외파는 11명이다. A매치 99경기에 출전한 이금민은 이번 2연전 중 한 경기에만 나서면 센추리클럽(A매치 100경기 이상 출전)을 달성한다.

신상우호는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 11위 네덜란드를 비롯해 2개 국가와 경기를 치른다. 대표팀은 오는 23일 인천공항을 통해 출국한다.

대표팀은 네덜란드와 12월3일 오전 4시45분(한국시간) 네덜란드 발베이크의 만데마케르스 스타디온에서 개최된다 앞서 1차전 상대와 날짜는 조만간 발표할 예정이다.

대표팀은 이번 유럽 원정 2연전을 통해 내년 3월 호주에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵을 준비한다. 2027 브라질 여자 월드컵 아시아 예선을 겸하는 아시안컵에서 호주, 이란, 필리핀과 함께 A조에 속해있다. 아시안컵 상위 6개 팀은 월드컵 본선에 직행한다. 7위와 8위는 대륙간 플레이오프를 통해 본선 진출 여부를 가린다.

여자축구 국가대표팀 유럽 원정 2연전 참가 선수 명단(26명)

골키퍼 : 김민정(인천현대제철), 우서빈(서울시청), 류지수(세종스포츠토토)

수비수 : 김진희, 장슬기(이상 경주한수원), 고유진(인천현대제철), 신나영(브루클린FC, 미국), 김혜리(우한 징다, 중국), 추효주(오타와 래피드, 캐나다), 김미연(서울시청), 이민화(화천KSPO), 노진영(문경상무)

미드필더 : 김신지(레인저스WFC, 스코틀랜드), 지소연, 이금민(이상 버밍엄시티, 잉글랜드), 강채림(몬트리올 로즈FC, 캐나다), 송재은(수원FC위민), 박수정(AC밀란, 이탈리아), 이은영(창녕WFC), 김민지, 정민영(이상 서울시청), 최유리(인천현대제철)

공격수 : 최유정(화천KSPO), 전유경(몰데 FK, 노르웨이), 손화연(아이코 포트볼, 스웨덴), 케이시(유르고르덴 IF, 스웨덴)

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

