매직스트로베리사운드, 큐레이티드 공연 ‘미팅룸 005’ 12월 13일 개최…스포티파이와 협업

매직스트로베리사운드와 스포티파이가 다섯 번째 협업 공연으로 관객들과 만난다.

매직스트로베리사운드는 오는 12월 13일 서울 마포구 서보미술문화공간에서 'MEETING ROOM 005 : 구름, mayu'(이하 'MEETING ROOM 005')를 개최한다.

'MEETING ROOM'은 여러 사람이 모여 아이디어를 나누는 회의실처럼, 국내외 다양한 아티스트와 관객이 한자리에 모여 새로운 이야기를 함께 만들어가는 시리즈 공연이다. 매직스트로베리사운드가 큐레이션을 맡고, 스포티파이가 파트너로 지원사격에 나서 매회 수준 높은 공연을 완성해 호평받고 있다.

5회 공연에는 프로듀서 겸 싱어송라이터로 활동하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여주는 구름(cloud koh), 순수하면서도 힘 있는 보이스와 얼터너티브한 밴드 사운드로 독보적인 음악 세계를 펼치는 도쿄 기반의 아티스트 mayu가 참여한다.

이렇듯 'MEETING ROOM'은 단순한 공연을 넘어 장르와 국적의 경계를 넘어선 음악을 나누는 새로운 플랫폼으로 주목받고 있다. 국내를 비롯해 일본, 태국, 중국 등 아시아 전역의 글로벌 아티스트들의 교류의 장으로 자리매김하며 뜨거운 관심을 받고 있다.

스포티파이의 스폰서십으로 제작된 'MEETING ROOM' 플레이리스트는 스포티파이 앱과 소셜 계정을 통해 공연 출연진들의 음악을 국내외 리스너들에게 소개하고 있다. 뿐만 아니라 영국 의류 브랜드 프레드페리 역시 스폰서십으로 참여할 예정이어서 기대를 더한다.

매직스트로베리사운드는 앞으로도 국내 아티스트와 해외 아티스트의 큐레이션을 통해 정기적인 시리즈 공연을 이어가며, 아시아 음악 시장 확장과 상호 교류에 앞장설 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

