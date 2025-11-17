빙속 김준호, 한국신기록 갈아치웠다…500m 33초78

사진=AP/뉴시스

새 이정표를 세우다.

한국 스피드스케이팅 단거리 간판 김준호(강원도청)가 질주한다. 한국 신기록을 새로 작성했다. 17일 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 ‘2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 남자 500m 2차 레이스서 33초78의 기록으로 결승선을 통과했다. 차민규(동두천시청)가 2019년 3월 2018~2019시즌 스피드스케이팅 월드컵 파이널서 작성했던 종전 한국 기록 34초03을 6년 8개월 만에 0.25초 단축하는 데 성공했다.

김준호는 한국 빙속의 대들보 역할을 하고 있다. 지난 3월 열린 2025 하얼빈 동계아시안게임(AG)에서도 3개의 메달을 품었다. 팀 스프린트서 은메달, 남자 100m와 500m서 나란히 동메달을 신고했다. 좋은 흐름이 이어진다. 시즌 첫 월드컵 대회서, 그토록 바랐던 한국 신기록을 세우며 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 시상대 위에도 섰다. 전체 3위를 차지했다. 예닝 더 부(네덜란드·33초63)가 금메달, 예브게니 코쉬킨(카자흐스탄·33초67)이 은메달을 각각 획득했다.

김준호는 전날 남자 500m 디비전B 1차 레이스서 34초10으로 2위에 올랐다. 디비전A로 승격했다. 이날은 2조 아웃코스서 출발했다. 스타트에 강점이 있는 만큼 첫 100m를 9초49로 통과했다. 전체 2위에 해당하는 기록이었다. 나머지 400m 구간에서 페이스가 살짝 떨어진 부분이 아쉽다. 한 계단 내려온 3위로 레이스를 마무리했다. 전날 1차 레이스서 개인 최고기록인 34초06을 마크(6위)했던 구경민(경기일반)은 2차 레이스서 실격 판정을 받아 고개를 숙였다.

한편, 여자 단거리의 떠오르는 ’샛별‘ 이나현(한국체대)은 여자 500m 2차 레이스에서 37초03의 기록으로 동메달을 목에 걸었다. 생애 첫 월드컵 메달을 따는 순간이었다. 금메달은 팸케 콕(네덜란드)에게로 향했다. 36초09로, 세계신기록을 신고했다. 종전 기록은 ’빙속 여제‘ 이상화(은퇴)가 가지고 있었다. 2013년 11월17일 2013~2014 ISU 월드컵 2차 대회 2차 레이스에서 36초36을 기록한 바 있다. 정확히 12년 만에, 그것도 같은 장소에서 0.27초 앞당겼다.

사진=뉴시스

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]