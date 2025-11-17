역시 ‘딘딘은 딘딘’…본업도 합격점

가수 딘딘(DINDIN)이 단독 콘서트를 성공적으로 마쳤다.

딘딘은 지난 14일과 15일 양일간 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 ‘딘딘 소극장 콘서트 : 만추(晩秋)’를 열고 팬들을 만났다.

1년 만에 콘서트로 팬들을 만난 딘딘은 ‘Fallin' Down(폴린 다운)’으로 강렬한 오프닝을 장식했고, 미발매곡 ‘BLACK OUT(블랙 아웃)’을 깜짝 공개하며 본격적인 공연의 출발을 알렸다. 이어 그는 ‘낮, 술’, ‘너에게’ 등 자신만의 음악 색깔이 묻어나는 세트리스트로 현장의 열기를 고조시켰다.

이뿐만 아니라 딘딘은 MBC ‘놀면 뭐하니?’를 통해 많은 사랑을 받았던 음악을 선곡하며 콘서트 타이틀 ‘만추’에 걸맞은 분위기를 완성했다. ‘비처럼 음악처럼’과 ‘이 밤을 다시 한번’을 연이어 선보인 그는 늦가을 감성이 물씬 묻어나는 라이브로 객석을 촉촉히 물들였다.

이번 공연에는 스페셜 게스트가 지원사격에 나서 어느 때보다 뜨거운 환호가 쏟아졌다. 딘딘은 1일 차 공연에선 케이윌과 함께 ‘이러지마 제발’ 무대를 선보이며 감탄을 유발하는 가창력을 보여줬고, 2일 차에는 잔나비를 비롯해 슬리피, 방용국과 함께 호흡을 맞추며 남다른 우정을 과시하기도 했다.

딘딘의 공연은 양일 모두 만석을 이뤘다. 팬들의 열띤 반응 속 성공적으로 공연을 마무리한 딘딘은 “양일 진행된 공연을 모두 신나게 즐겼다. 세트리스트에 보컬곡을 이렇게 많이 넣은 적이 없어서 긴장했는데 관객분들의 반응이 좋아서 뿌듯했다”며 “이번 콘서트를 보러와 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 소감을 전했다.

그간 꾸준하게 자신만의 음악 여정을 걸어 온 딘딘은 최근 방송을 통해 뛰어난 역량을 다시금 인정받으며 ‘믿고 듣는 아티스트’ 존재감을 굳혔다. 대체 불가한 보컬과 감성으로 ‘딘딘은 딘딘’이라는 수식어를 다시 한번 입증한 그가 앞으로 어떤 행보를 펼쳐 나갈지 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

