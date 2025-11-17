알파드라이브원, 가요계 새 공식 쓴다…3일 ‘포뮬러’ 첫선

신인 보이그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 공식 데뷔 전 첫 싱글을 선공개한다.

알파드라이브원(리오·준서·아르노·건우·상원·씬롱·안신·상현)은 내달 3일 오후 6시 공식 데뷔 전 첫 선공개 싱글 ‘FORMULA’(포뮬러)를 발표한다고 밝혔다.

알파드라이브원의 선공개 싱글 ‘FORMULA’는 ‘공식’과 ‘규칙’이라는 사전적 의미를 가지고 있으며, 각자의 방식으로 꿈을 향해 걸어온 여덟 멤버가 비로소 하나의 팀이 되어 알파드라이브원만의 고유한 공식을 만들어가는 순간을 담은 곡이다.

알파드라이브원은 오는 19일 오후 6시 비주얼 포스터 공개를 시작으로 스포일러 포스터, 퍼포먼스 비디오 티저, 퍼포먼스 비디오 등을 순차적으로 공개하며 열기를 뜨겁게 달굴 예정이다.

공식 데뷔 전임에도 불구하고 벌써부터 막강한 글로벌 화제성과 높은 관심을 얻고 있는 알파드라이브원은 데뷔 전 첫 선공개 싱글 ‘FORMULA’로 그룹의 정체성을 확실히 각인시킬 전망이다.

한편, ALPHA DRIVE ONE은 최고를 향한 목표(ALPHA), 열정과 추진력(DRIVE), 하나의 팀(ONE)을 뜻하며, 무대 위에서 ‘K-POP 카타르시스’를 선사하겠다는 강렬한 포부를 담고 있다. 오는 28일 열리는 ‘2025 마마 어워즈’(2025 MAMA AWARDS)에서 첫 공식 무대를 예고, 전 세계 앨리즈(ALLYZ, 팬덤명)와의 첫 만남을 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]