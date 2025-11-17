허민 청장 “서울시, 종묘에 대한 세계유산영향평가 받아야”

허민 국가유산청장이 17일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

허민 국가유산청장이 세운상가 터에 초고층 건물을 짓는 문제를 두고 국가유산청 입장과 향후 대응 방향을 밝혔다.

허 청장은 17일 오전 서울 종로구 국립고궁박물관에서 세운재정비 촉진 계획과 관련한 기자회견을 열었다.

이날 허 청장은 먼저 지난달 30일 세운4구역에 대한 서울시의 변경 고시 이후 서울시와 국가유산청의 상반된 주장으로 국민께 혼란과 피로감을 안긴 데에 대해 송구하다는 입장을 전했다.

이어 서울시의 ‘세운4구역이 종묘로부터 180m 이상 떨어져 있어, 그늘이 지거나 경관을 저해하는 등 세계유산에 큰 영향을 주지 않고, 오히려 종묘를 돋보이는 개발로 나아갈 수 있는 기회를 국가유산청이 저해한다’는 입장에 “동의할 수 없다”고 강조했다.

허 청장은 “서울시가 주장하는 그늘은 국가유산청이 말하는 ‘종묘의 경관 훼손’과는 다른 개념으로 본래의 논점을 흐리게 할 수 있다”며 “서울시의 개발계획이 종묘의 가치에 훼손을 줄지, 종묘를 돋보이게 할지 서울시가 일방적으로 주장할 것이 아니라 유네스코가 권고하는대로 세계유산영향평가를 거치면서 입증되어야 할 것”이라고 지적했다.

또 허 청장은 “종묘는 수백 년의 완전함을 지켜오며 자연을 존중하는 경관과, 정제된 건축에서 나오는 고요함을 세계적으로 인정받은 유산이자 명소”라며 “이를 근현대 건축 주위에서 이뤄진 다른 국가의 개발 사례와 단순 비교하는 것은 종묘의 가치를 스스로 평가절하하는 것”이라고 목소리 높였다.

서울시가 세계유산 종묘에 대한 세계유산영향평가를 반드시 받아야 한다는 게 국가유산청의 입장이다. 청장은 “세계유산영향평가는 세계유산 가치가 보호되는 선에서 공존 가능한 개발이 이뤄질 수 있도록 하는 것”이라며 “국가유산청이 서울시의 세운4구역 재개발을 반대하는 입장이 아니다”라고 힘주어 말했다.

이와 관련한 국가유산청의 향후 대응 방안도 밝혔다. ▲종묘 보존을 위한 국내 법·제도 기반 강화 ▲유네스코와의 소통 강화 ▲서울시와의 협의 등을 제시했다.

허 청장은 “지난주 세계유산 법에 따른 종묘 세계유산지구 지정 완료에 더해 하위 법령 개정을 신속히 추진하고, 문화유산 법에 규정된 문화유산 보호 규정을 적극 적용하기 위한 법률 검토에 나설 계획”이라며 또 “최근 유네스코로보터 강력한 조치를 요구하는 메시지를 전달받았다. 유네스코와 지속적인 소통을 통해 범정부적 대처 노력을 알리고, 상황을 공유하며 유네스코 세계유산 지위를 지켜가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

