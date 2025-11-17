‘SM보물’ 웨이션브이, 겨울 스페셜 앨범 나온다

WayV(웨이션브이)가 오는 12월 첫 겨울 스페셜 앨범을 공개한다.

WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’(이터널 화이트)는 타이틀 곡 ‘白色定格 (Eternal White)’를 포함한 다양한 매력의 총 7곡으로 구성되어 있으며, 12월 8일 오후 6시(한국시간) 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원 릴리즈된다.

이번 앨범은 WayV가 지난 7월 일곱 번째 미니앨범 ‘BIG BANDS’(빅 밴즈) 이후 약 5개월 만에 발표하는 신보이자 처음 선보이는 겨울 스페셜 앨범인 만큼, WayV의 다채로운 겨울 감성을 만끽할 수 있는 곡들로 꽉 채워져 올겨울 리스너들의 플레이리스트를 한층 풍성하게 만들 전망이다.

특히 WayV는 전작 ‘BIG BANDS’로 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 전체 차트 및 미니앨범 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 16개 지역 TOP10에 오르는 등 뜨거운 반응을 얻은 바 있어, WayV의 새로운 음악과 퍼포먼스를 담은 이번 앨범도 글로벌 팬들의 높은 관심이 기대된다.

또한 WayV는 현재 ‘2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT]’(2025 웨이션브이 콘서트 투어 [노 웨이 아웃])을 진행, 서울, 선전, 난징, 나고야, 오사카, 요코하마, 후쿠오카, 하얼빈, 항저우, 상하이, 청두, 타이베이 공연을 성공적으로 마쳤으며, 홍콩, 방콕, 베이징까지 아시아 총 15개 지역에서 이번 투어를 펼치는 데 이어 새 앨범으로 올해를 알차게 마무리할 예정이다.

한편, WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’는 12월 8일 음반으로도 발매되며, 오늘(17일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]