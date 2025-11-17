라이즈 신곡 ‘Fame’, 레이지 스타일 힙합 도전

라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 이번에는 레이지(Rage) 스타일의 힙합에 도전한다.

11월 24일 발매되는 라이즈 싱글 ‘Fame’(페임)은 총 3곡이 수록되어 있으며, 라이즈 성장 과정의 이면에 초점을 두고, 치열함 속에서 때때로 마주하게 되는 멤버들의 불안과 공허, 그로 인한 격정까지 담아냈다.

특히 동명의 타이틀 곡 ‘Fame’은 라이즈가 처음 도전하는 레이지(Rage) 스타일의 힙합 곡으로, 과감히 전진하는 듯한 강렬한 리듬 구성에 일렉 기타의 거친 질감이 더해져 역동적인 에너지를 선사한다.

가사에는 ‘이모셔널 팝 아티스트’로서 라이즈의 이상향을 표현, 우리가 진정 원하는 것은 명성 보다 감정과 사랑의 공유라는 메시지를 전하며, 그동안 라이즈가 주로 보여준 밝고 도전적인 메시지와 차별화되어 한층 신선하게 느껴질 전망이다.

라이즈는 데뷔곡 ‘Get A Guitar’(겟 어 기타)를 시작으로 독자적 장르 ‘이모셔널 팝’ 이름 아래 계속해서 음악 스펙트럼을 확장하며 전 세계 팬들의 많은 사랑을 받은 만큼, 또 한번 라이즈의 새로운 모습을 만날 수 있는 신곡 ‘Fame’에 대한 기대감이 증폭되고 있다.

한편, 라이즈 싱글 ‘Fame’ 발매 기념 전시회 ‘Silence: Inside the Fame 고요와 파동’(사일런스: 인사이드 더 페임 고요와 파동)은 11월 30일까지 서울 종로구 일민미술관에서 개최되며, 지난 16일 오픈과 동시에 관람객들의 호응이 이어지는 중이다.

