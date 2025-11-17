이찬원, 나우즈 언급 “실력 뛰어나고 인성 좋은 후배”

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 야구장에서 포착됐다.

나우즈는 지난 16일 서울 고척 스카이돔에서 열린 JTBC '최강야구' 두 번째 직관(직접 관람) 경기에 참석했다. 멤버들은 이날 브레이커스와 서울 야구 명문고 연합팀 경기의 시구자로 나선 같은 소속사 선배 가수인 i-dle (아이들) 미연을 열렬히 응원하며 시선을 사로잡았다.

특별 캐스터를 맡은 가수 이찬원은 "최근에 활동하면서 나우즈를 만났는데 실력이 뛰어난 후배들이다. 인성이 정말 좋고, 인사도 잘한다"며 "나우즈가 11월 말에 야구 콘셉트 앨범을 발표한다. 앨범 이름이 'Play Ball'이다"고 중계 화면에 잡힌 나우즈를 응원했다.

나우즈는 오는 26일 세 번째 싱글 'Play Ball'를 공개하며 활동에 나선다. 야구 경기의 시작을 알리는 신호인 'Play Ball'처럼 나우즈는 이번 활동으로 새로운 도약의 발판을 만들 예정이다.

앞서 나우즈는 지난 8일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 '워터밤 마카오 2025'(WATERBOMB MACAO 2025) 무대에서 새 싱글 타이틀곡 무대를 일부 선보였다. 1분가량 공개된 무대에서 감각적인 EDM 사운드와 하이엔드급 퍼포먼스로 관객들의 환호성을 끌어냈다.

나우즈는 최근 'Play Ball' 콘셉트 포토를 연이어 공개하며 한층 성숙하고, 강렬한 모습을 예고했다. 멤버들은 야구공과 글러브, 배트 등 소품으로 야구부 선배 같은 분위기와 매력적인 카리스마로 새 싱글의 기대를 끌어올렸다.

연말 가요계에 또 다른 열풍을 불러일으킬 나우즈의 세 번째 싱글 'Play Ball'은 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트에서 발매된다.

