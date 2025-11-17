강승윤, 4년 만의 단독 콘서트 확정 “규모, 아티스트 의지 반영”

위너 강승윤이 솔로 정규 2집 [PAGE 2]로 활발한 활동을 펼치고 있는 가운데 단독 콘서트를 확정, 음악팬들을 설레게 했다.

17일 YG엔터테인먼트에 따르면 강승윤은 '2025-26 강승윤(KANG SEUNG YOON) : PASSAGE #2 CONCERT TOUR' 투어를 개최한다. 이는 지난 2021년 열린 첫 번째 솔로 콘서트 이후 약 4년여 만의 단독 공연이다.

규모도 대폭 확대했다. 국내 5개 도시와 일본 2개 도시까지 국내외를 아우르며 총 7개 지역에 걸쳐 투어를 진행하는 것. 출발점은 강승윤의 고향인 부산이다. 오는 12월 24일, 25일 부산에서의 공연을 시작으로 1월 3일 대구, 1월 17일 대전, 1월 24일 광주, 2월 28일·3월 1일 서울, 그리고 일본으로 향해 3월 14일 오사카, 3월 15일 도쿄에서 투어의 열기를 잇는다.

최근 발표한 솔로 정규 2집 [PAGE 2]을 통해 독보적인 감성으로 호평 받은 강승윤인 만큼 좋은 반응이 예상된다. 특히 타이틀명 'PASSAGE #2'에서 엿볼 수 있듯, 첫 번째 콘서트였던 'PASSAGE'에서 보다 확장된 음악 세계와 깊어진 서사를 예감하게 해 기대감을 고조시켰다.

YG 측은 "오랜 시간 강승윤의 공연을 기다려준 팬분들의 성원과 최대한 많은 관객분들을 찾아가고자 하는 아티스트의 의지를 반영해 규모를 키웠다"며 "그간의 음악적 색채가 완벽히 녹아든, 새로운 무대들을 선보일 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

'2025-26 강승윤(KANG SEUNG YOON) : PASSAGE #2 CONCERT TOUR'의 국내 공연 티켓 예매는 NOL 티켓에서 진행된다.

선예매는 오는 21일 오후 5시, 일반예매는 24일 오후 5시 부산을 시작으로 지역별로 순차 진행되며 서울 공연은 2026년 1월 5일 선예매, 1월 8일 일반예매가 오픈된다. 대구 지역은 예스24에서도 일반예매 티켓 구매가 가능하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

